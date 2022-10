Coppola dreht »Megalopolis«

Prysm Stages hat die Virtual Production Stage in den Trilith Studios in Betrieb genommen. Francis Ford Coppola dreht dort »Megalopolis«.

Prysm Stages dreht mit »Megalopolis« von Francis Ford Coppola einen Spielfilm in der neu eröffneten Virtual Production Stage der Trilith Studios in Georgia.

Coppola, der als einer der größten Filmregisseure unserer Zeit gilt, will bei dem Projekt »mit einem Bein in der Vergangenheit und mit dem anderen in der Zukunft stehen«, indem er Formen des klassischen Filmemachens mit der neuesten Produktionstechnologie kombiniert. Die Prysm Stage ist so gebaut, dass sie alles bietet für eine klassische, physische Produktion, einschließlich Beleuchtung, Grip und Kamera, andererseits aber auch eine hochmoderne Virtual Production Stage beherbergt. Coppola plant, die neue Techniken einzusetzen, um »Megalopolis« zu realisieren.

»Das Drehen in einem LED-Volume eröffnet uns neue Möglichkeiten, unsere Geschichten im Film zu verwirklichen«, so »Megalopolis«-Produzent Michael Bederman. »Das Besondere an den Dreharbeiten zu ‚Megalopolis‘ bei Prysm at Trilith ist, dass wir die traditionelle Erfahrung, die Techniken und die Crew mit den fortschrittlichen virtuellen Produktionsmöglichkeiten im selben Raum vereinen und so das Beste aus den physischen und digitalen Möglichkeiten nutzen können, die Filmemachern heute zur Verfügung stehen.“

Coppola sagte: »Ich genieße es, mit Prysm bei Trilith zu arbeiten und in der einzigartigen Peachtree City zu leben.«

Hier wurde eine neue virtuelle Produktionserfahrung mit einer modularen Bühne und mit Produktions-Workflows und Color Pipelines entwickelt, die an jedes Projekt angepasst werden könnten. Man biete erfahrene Filmemacher, Kameraleute und Showrunner und könne das Setup jeweils so konfigurieren, dass es den kreativen Anforderungen der Projekte entspreche. Das Studio weist zudem auf die Steuervorteile hin, die der Standort Filmproduktionen biete. Die Facility wird von Jason Davis, Prysm Stages Virtual Production Supervisor in Zusammenarbeit mit Barry Williams, Director of Creative Technologies der Trilith Studios, geleitet.

»Megalopolis« ist der neueste Film des sechsfachen Oscar-Preisträgers Francis Ford Coppola, bei dem er auch Regie führt. Dabei handelt es sich um ein Projekt, das der Regisseur schon seit vielen Jahren realisieren wollte und das er nun aus eigener Tasche finanziert. Adam Driver, Forest Whittaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight und Laurence Fishburne gehören zur Besetzung. Coppola vergleicht das Konzept seines Films mit einem römischen Epos. Er wolle damit Gesellschaftsformen hinterfragen und Denkprozesse anstoßen.

Prysm Stages

Prysm Stages ist Teil der NEP Virtual Studios und baut auf der fast zehnjährigen Erfahrung von Lux Machina im Bereich Design und Betrieb für Produktionen wie „The Mandalorian“, „Bullet Train“, „Shazam“ und viele mehr auf.

Trilith Studios

Trilith Studios zählen zu den größten Filmstudios in Nordamerika. Es ist die Heimat von Blockbuster-Filmen und unabhängigen Shows wie »Avengers: Endgame«, »Zombieland: Double Tap«, »WandaVision«, »The Suicide Squad« und »Moon and Me«. Die Trilith Studios erstrecken sich über mehr als eine Million Quadratmeter. Sie bieten Produktionseinrichtungen, darunter eine einzigartige virtuelle LED-Bühne, 24 erstklassige Tonbühnen, Konstruktionswerkstätten, Kostümwerkstätten, virtuelle Produktionstechnologien und ein umfangreiches 400 Hektar großes Backlot. Das Studio verfügt seit kurzem über 75.000 Quadratmeter Bühnen, die für virtuelle Produktionstechnologien ausgestattet sind, und wird in Kürze ein Creative Office Centre einrichten, um Content- und Technologieunternehmen unterzubringen.

NEP

NEP hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und verfügt über Niederlassungen in 25 Ländern mit über 5.000 Mitarbeitern. NEP verfügt über 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Broadcast, Live-Event und virtuelle Produktion.