BrixWork-Studio bei »Wings of Live World Run«

Das BrixWork-Studio der Plazamedia war Teil der Produktion des Wings for Life World Run.

»Run for those who can’t«: Plazamedia hat den am vergangenen Sonntag rund um den Globus parallel ausgetragenen Wings for Life World Run im Auftrag von Red Bull Media House mit umfangreichen Produktionsdienstleistungen unterstützt. Beim zehnjährigen Jubiläum des Laufs beteiligten sich weltweit insgesamt 206.728 Läufer_innen – entweder bei den sieben »Flagship Runs« in Wien, München, im schweizerischen Zug, in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana, in Zadar (Kroatien), Posen (Polen) und Kakheti (Georgien) oder individuell mit der Wings for Life World Run-App.

Worldfeed- und Studiofeed-Produktion »made in Ismaning«

Die Beauftragung des Red Bull Media Houses zum Wings for Life World Run beinhaltete vor allem die Produktion des Studiofeeds:

Die begleitende fünfstündige Studiosendung zur zehnten Auflage des Wings for Life World Run fand im neuen XR LED Studio »BrixWork-Studio« von Plazamedia im AGROB Medienpark in Ismaning statt, das im Februar eröffnet worden war. Das Studiofeed bediente sich zum Teil der Bilder aus dem Worldfeed. Das World Feed setzte sich zusammen aus sieben »Flagship Runs«, 21 individuellen Kamerasignalen von App Run Events, 15 mit LiveU Smart App von verschiedenen individuellen App Runners, sowie Content von zahlreichen Usern.

Das Hauptaugenmerk lag dabei besonders auf der Abbildung der globalen Reichweite des Events: Auf der ganzen Welt liefen tausende Menschen gleichzeitig für einen guten Zweck, egal ob bei Tag oder in der Nacht. Optisch wurde dieser Fokus der Produktion mit Hilfe von Extended Reality (XR)- und Augmented Reality (AR)-Elementen unterstützt, um die ganze Bandbreite abzubilden – von den »Flagship Runs« bis hin zu den vielen anderen Läufer_innen, die in allen Teilen der Welt individuell mit der Wings for Life World Run-App an den Start gegangen sind.

Mit Hilfe von AR-Fenstern wurden alle zugeschalteten Live-Caller virtuell ins Studio geholt, um von ihrem Lauf zu berichten. Zudem wurde eine XR-Bühne geschaffen, die als Ausgangsort der Studiosendung die Erde mit Blick aus dem Weltall darstellte – um so in eine der 20 unterschiedlichen XR-Welten einzutauchen und den jeweiligen Ort hervorzuheben, an dem die Live-Caller gerade unterwegs waren. Wurde zum Beispiel ein Live-Caller im AR-Fenster in Barcelona laufend gezeigt, wurden das XR-Studio bzw. die LED-Wall in die virtuelle Welt von Barcelona getaucht: Neben den Locations wurden auch das aktuelle Wetter und die aktuelle Tageszeit vor Ort abgebildet – und wurde ein in der Nacht laufender Live-Caller im AR-Fenster zugeschaltet, wandelte sich auch die XR-Welt von Tag- auf Nacht-Atmosphäre.

Die Produktionsdienstleistungen von Plazamedia umfassten neben der Bereitstellung der Studio-Infrastruktur – mit dem »BrixWork-Studio« und weiterer Räumlichkeiten, inklusive Regie, drei Kameras (zwei Kameras auf Pumpstativ und eine Kran-Kamera), Graphik AR/XR und Integration Live-Caller – die Signal Contribution und Distribution, das Production Management vor Ort und die Infrastruktur für die Video-Integration von World- und Studiofeed. Insgesamt waren an der Produktion in Ismaning über 200 Personen beteiligt.

Jens Friedrichs, Vorsitzender der Geschäftsführung der Plazamedia GmbH, sagt: »Die Unterstützung des Wings for Life World Run mit unserem Produktions-Knowhow ist für uns eine echte Herzensangelegenheit. Erstmals sind wir mit an Bord und durften als Dienstleister unseren Teil dazu beitragen, die Jubiläums-Veranstaltung zu einem großen Erfolg werden zu lassen – ganz im Sinne des großen Ziels einer Heilung für Querschnittslähmung. Wir freuen uns sehr, dass unser neues XR LED Studio als große Bühne für die Produktion dieses globalen Events ausgewählt wurde und danken Red Bull Media House für das Vertrauen.«

Über den Wings for Life World Run

Einmal im Jahr findet rund um den Globus der Wings for Life World Run statt. Alle Teilnehmer starten weltweit zur gleichen Zeit und laufen entweder individuell mit der Wings for Life World Run App oder gemeinsam mit tausenden anderen in einem der Flagship Runs. Das Beste daran ist, egal wie man teilnimmt, es geht darum dabei zu sein. Egal wie gut, schnell oder weit man läuft, ob Profisportler, Hobbyläufer oder absoluter Anfänger. Es geht um den Spaß am Laufen. Aus diesem Grund gibt es keine traditionelle Ziellinie. Stattdessen nimmt 30 Minuten nach dem Start entweder ein virtuelles oder – im Fall der Flagship Runs – ein echtes Catcher Car die Verfolgung auf und überholt einen Läufer nach dem anderen. Ergebnisse werden nicht in Zeit gemessen, sondern in erreichter Distanz. Das Beste: 100% der Startgelder und Spenden gehen direkt in die Rückenmarksforschung. In den bisher stattgefundenen Ausgaben des Wings for Life World Run sind insgesamt 1.086.988 registrierte Teilnehmer aus 195 Nationalitäten auf allen sieben Kontinenten gelaufen, gegangen und gerollt. Sie alle haben zusammen 38 Millionen Euro gesammelt, um eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden.

Weitere Infos zum BrixWork-Studio gibt es hier.