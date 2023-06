Logic mit neuem »Hallo Hybrid!«-Event beim WDR

Die »Hallo Hybrid!«-Event-Reihe von Logic und AWS geht erneut beim WDR an den Start.

Am 27. Juni 2023 informieren Logic Media Solutions und AWS im Rahmen einer eintägigen Veranstaltung im Nato-Saal des WDR-Funkhauses über hybride Medien-Workflows auf Basis von AWS-Lösungen. Dabei sollen alle relevanten Themen zur Sprache kommen, die rund um AWS, Cloud- und SDN-Infrastrukturen für Medien-Workflows eine Rolle spielen. Mit Beiträgen von AWS und vielen weiteren Partnerunternehmen sollen alle Facetten der Thematik beleuchtet werden.

Es soll für nahezu jeden Anwendungsfall Inspiration durch Beiträge geben — sei es für Broadcaster, Produktionshäuser oder Publisher, die in den letzten Jahren ebenfalls vermehrt Bewegtbildangebote erarbeitet haben.

Den Besuchern wird ein abwechslungsreiches Programm versprochen, das verschiedene Seiten beleuchten soll. So werden Spezialisten von AWS die Neuigkeiten der Amazon Web Service Plattform erläutern. Gemeinsam werfen die Experten einen Blick auf die Neuigkeiten und Möglichkeiten der AWS-Plattform und welche Workflows sich mit dieser entwickeln lassen. Immer nah an den Herausforderungen der produzierenden Sender, stehen dann konkrete Anwendungsfälle und Lösungen für die Herausforderungen des täglichen Live-Betriebs im Vordergrund, so die Veranstalter.

Um hybriden Medien-Workflows zu realisieren, stellen ausgewählte Logic-Partnerunternehmen beispielhaft ihre Produkte und Lösungen zur Integration in die AWS Cloud vor. Teilnehmende Unternehmen sind Vizrt, CuttingRoom, Ross Video, TAG, Broadpeak, DeepVA, Skyline Communications mit Dataminer sowie Amagi. Mit deren Lösungen im Verbund können User eine komplette Produktions- und Wertschöpfungskette auf AWS abbilden.

Ein besonderes Highlight soll der Vortrag von Grass Valley‘s Chief Revenue Officer Tim Banks darstellen, der über die Herausforderungen der digitalen Transformation bei Grass Valley sprechen wird.

Natürlich besteht vor, während und nach der Veranstaltung die ausgiebige Möglichkeit zum Networking und für den Austausch im direkten Gespräch. Um diesen Part noch zu verbessern, findet am Abend vor der Veranstaltung ein Networking-Event bei kühlen Getränken an einem entspannten Ort in Köln statt. Nähere Informationen dazu erhalten die Teilnehmenden rechtzeitig.

Die Anmeldung zum Event »Hallo Hybrid – Hybride Medien-Workflows auf AWS« von Logic ist hier hinterlegt. Dort soll es demnächst auch eine detaillierte Agenda geben.