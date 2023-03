Ateme: 5G-Streaming-Lösung mit AWS Wavelength

Ateme hat seine 5G-Media-Streaming-Lösung jetzt in die AWS Wavelength 5G Mobile-Access-Edge-Computing-Infrastruktur von Amazon Web Services integriert.

Williams Tovar, 5G Media Streaming Solutions Director, Ateme: »Nachdem schon viel über 5G geredet wurde, zeigt sich, dass die Realität in Wahrheit noch aufregender ist, da sie innovative Möglichkeiten eröffnet, wie etwa die Bereitstellung von immersiven Inhalten an Veranstaltungsorten und AR- und VR-Inhaltsangeboten, die für Service- und Inhaltsanbieter bahnbrechend sein werden. AWS verfügt über eine hervorragende Lösung mit globaler Präsenz, so dass wir uns freuen, unsere Media-Streaming-Lösungen in die AWS Wavelength 5G MEC-Architektur zu integrieren, um die erste vollständige Streaming-Lösung mit niedriger Latenz am Edge zu schaffen.«

Die Integration der 5G-Streaming-Lösung von Ateme in die AWS Wavelength 5G MEC-Infrastruktur wurde erfolgreich in einer Wavelength-Zone im Netzwerk eines Tier-One-Betreibers getestet.

Dabei handelt es sich um letztlich um die Komplettlösung einer 5G-Streaming- und Monetarisierungsplattform, die Kodierung, Paketierung, CDN und dynamische Werbeeinblendung (Dynamic Ad Insertion, DAI) in einer 5G-MEC-Architektur umfasst. Sie ermöglicht es Dienstanbietern, durch die Optimierung ihres Netzwerkverkehrs Kosten zu senken und gleichzeitig neue Monetarisierungsmöglichkeiten wie gezielte Werbung bei Live-Sportveranstaltungen dank DAI mit niedriger Latenz zu nutzen. Darüber hinaus ermöglicht sie Dienst- und Inhaltsanbietern, hochwertige immersive und interaktive Erlebnisse mit niedriger Latenz zu liefern.

Ateme ist aktives Mitglied des 3rd Generation Partnership Projects (3GPP), einem Konsortium von Standardisierungsorganisationen, das für die Entwicklung und Pflege der 5G-Standards verantwortlich ist, sowie der 5G-Media Action Group (5G-MAG), der Industriegruppe, die für die Definition und Ermöglichung des 5G-Broadcast-Ökosystems zuständig ist.

Hintergrund

AWS Wavelength bettet AWS-Rechen- und Speicherdienste in 5G-Netzwerke ein und bietet eine mobile Edge-Computing-Infrastruktur für die Entwicklung, Bereitstellung und Skalierung von Anwendungen mit extrem niedriger Latenz.

5G MEC, auch bekannt als Multi-access Edge Computing, ist eine Netzwerkarchitektur, die die Bereitstellung von Anwendungen an den Rändern eines 5G-Mobilfunknetzes ermöglicht. Die Implementierung von MEC an den Edge-Knoten eines 5G-Netzes zielt darauf ab, eine effiziente Netznutzung von Rechen- und Kommunikationsressourcen zu ermöglichen, indem Netzprozesse ausgelagert und die Gesamtüberlastung des Netzes verringert werden.