VES-Award an Produktion der Filmakademie Baden-Württemberg

Die visuellen Effekte der Filmakademie-Produktion »A Calling« wurden von der Visual Effects Society mit einem VES-Award ausgezeichnet.

Die Produktion »A Calling. From the Desert. To the Sea.« der Filmakademie Baden-Württemberg wurde mit dem VES-Award 2023 in der Kategorie »Herausragende visuelle Effekte in einem Studierendenprojekt« prämiert. Die visuellen Effekte des Kurzfilms verantworteten Studierende des Animationsinstituts an der Filmakademie Baden-Württemberg. Mario Bertsch (VFX-Supervisor), Max Pollmann (VFX-Producer), Lukas Löffler (Compositing Lead) und Till Sander-Titgemeyer (Creature Lead) nahmen stellvertretend für das gesamte Team die Auszeichnung in Los Angeles entgegen.

Synopsis

»A Calling. From the Desert. To the Sea.« handelt von den Schwestern Ahlam und Yasmin, die sich den gesetzten Grenzen und Sitten ihres Vaters widersetzen. Dabei stellen sie sich einem inneren Feind, um an ein mystisches Meer zu gelangen.

VFX-Team

Das Visual-Effects-Team, zu dem auch Pascal Schober (Technical Director), Lukas Kapp (Rigging TD) und Lennard Fricke (VFX Producer) gehören, kreierte für den Film das Monster »The Ghoul«. Über zwei Jahre dauerte die Gestaltung der computeranimierten Figur, bei dem sich das Team von der Anatomie von Menschen, Straußen, Kaimanen und Dinosauriern inspirieren ließ. Zusätzlich simulierten die Studierenden Haare, Speichel und Muskeln des Monsters.







Das VFX-Team lobt insbesondere das Zusammenspiel innerhalb des Projektteams: »Wir konnten nicht nur unser Ziel erreichen, ein fotorealistisches Creature nahtlos in den Film zu integrieren, sondern sind auch unfassbar glücklich darüber, mit so vielen talentierten VFX-Artists zusammengearbeitet zu haben. Das gilt natürlich auch für das fantastische Team der Hauptproduktion um Regisseur Murad Abu Eisheh und Producerin Malin Krüger.«

Murad Abu Eisheh (Buch und Regie), Preisträger des Student Academy Awards in Gold, ergänzt außerdem: »In diesem Film wollte ich Realität und Fantasie vermischen, wie es sonst nur in der kindlichen Vorstellung gelingt. Dadurch wollte ich mich mit meinem Aufwachsen in einer Gesellschaft auseinandersetzen, die versucht, deine Entscheidungen und deinen freien Willen von klein auf zu kontrollieren.«

Die Freude am Standort der Filmakademie in Ludwigsburg ist laut Pressemitteilung »natürlich gewaltig«. Professor Juri Stanossek, leitender Dozent für Visual Effects am Animationsinstitut, betont: »Der Gewinn des VES-Awards ist hochverdient. Ich gratuliere einem großartigen Team, das durch hervorragende Zusammenarbeit, Fleiß und Talent hervorsticht.«

Die Visual Effects Society (VES) ist eine Vereinigung aus über 4.000 Experten und Expertinnen aus der Branche der visuellen Effekte. Die VES-Awards gelten nach dem Oscar als wichtigste Auszeichnung im VFX-Sektor.

Mit dem Triumph von »A Calling. From the Desert. To the Sea.« gewannen nun insgesamt zehn Produktionen unter direkter Beteiligung des Animationsinstituts einen VES-Award.

Trailer von »A Calling. From the Desert. To the Sea.«

Stabliste

Buch und Regie: Murad Abu Eisheh

Produktion: Malin Krüger, Jude Kawwa, Rand Beiruty

Kamera: Philip Henze

Schnitt: Quirin Grimm

Sound: Johann Meis

VFX-Supervisor: Mario Bertsch

VFX-Production: Lennard Fricke, Max Pollmann

Creature & Animation Lead: Till Sander-Titgemeyer

Compositing Lead: Lukas Löffler

Technical Director: Pascal Schober

Rigging TD: Lukas Kapp

Sculpting, Texturing: Daniel Harrison

Grooming Artist: Wunna Winter

Creature FX: Lukas Kapp, Fynn Frederick Aurich

Animation: Rosemarie Benson, Fabian Dietz, Jacob Döhner, Håkan Demian Abel

Lighting/Shading: Pascal Schober, Tonio Freitag, Sebastian Selg, Philipp Dörrer

Compositing: Lukas Löffler, Denis Krez, Dominik Girod, Caroline Keulertz, Philipp Dörrer, Tobias

Eckerlin, Benjamin Gätzschmann, Eileen Kammer

FX: Matti Brandmaier, Matthias Tatge

Matte Paintings: Denis Krez, Dominik Girod, Caroline Keulertz, Eilis Scally

Storyboard: Elias Weinberger, Stella Raith

Concept Art: Philipp Stein, Ihab Al-Azzam

Motion Design: Zoi Panteliadou

Filmmusik: Nils Wrasse, Markus Salmen

Produktion: Filmakademie Baden-Württemberg GmbH, Shagab Films, Jordan Pioneers and SWR.