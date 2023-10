0221 Media: Remote-Produktion bei den ADAC Racing Weekends

Bei den ADAC Racing Weekends dieser Saison nutzte 0221 Media einen Remote-Workflow unter Einsatz von 5G-Kamera-Transmittern.

Schon beim Auftaktrennen der »ADAC Racing Weekends« hat im April diesen Jahres eine neue Form der Streaming-Berichterstattung begonnen:

Vom 28. bis 30.04.2023 sorgte das Racing Weekend am Hockenheimring bei den Motorsportfans mit spannender Renn-Action für einen aufregenden Start in die Saison. Die Fahrerinnen und Fahrer aus verschiedenen Klassen duellierten sich in zahlreichen Rennen um die begehrten Auftaktsiege.

Hinter den Kulissen setzte 0221 Media als Host-Broadcaster der Veranstaltung neue Technik ein: Beim Auftaktrennen, aber auch bei den weiteren Rennen der Saison, sowie beim abschließenden Saisonfinale am Nürburgring.

Mit einem kompakten Setup von bis zu acht Kameras an der Strecke und vier Onboard-Kameras in den Fahrzeugen wurde die Mehrzahl der Rennen live nach Köln übertragen und anschließend im hauseigenen Remote Operation Center (ROC) von 0221 Media verarbeitet.

Im ROC wurden alle Signale entgegengenommen, das Programm live produziert und um Slomos sowie abschließende Highlights ergänzt. Auch die Aufzeichnung fand Remote in Köln statt.

Das fertige Endprodukt der Produktion waren Streams, die auf verschiedene Kanäle der teilnehmenden Rennserien gezeigt wurden, etwa beim GTC Race.

Auf dem Youtube-Channel von ADAC Motorsports kann man die Live-Streamings ebenfalls noch sehen:

ADAC Racing Weekend 2023 am Nürburgring: Livestream Sonntag.

Durch die Flexibilität des ROC war es unter anderem auch möglich, die Produktion mehrerer paralleler Programme umzusetzen. So konnte etwa die Siegerehrung des GTC Race weiterverfolgt werden, während im Stream des ADAC Racing Weekends schon die nächste Rahmenserie live gezeigt wurde.

Die Remote-Produktionen von 0221 Media stehen aus Sicht des Unternehmens für höchste Effizienz und Qualität. Das ROC ermöglicht demnach eine schnelle Reaktion auf dynamische Live-Event-Situationen und erleichtert logistische und personelle Herausforderungen.

Mit der Unterstützung von Technologiepartnern wie Haivision und MCI wird eine gesteigerte Produktionskapazität bei gleichbleibender Qualität erreicht, so 0221 Media. »In einer Branche, in der Zeit und Qualität entscheidend sind, markiert das ROC einen bedeutenden Schritt in der Evolution der Live-Event-Produktion«, führt das Unternehmen aus.

Im Rahmen der langjährigen Zusammenarbeit agieren MCI und Haivision als Partner für 0221 Media im Bereich der Remote-Technologie und haben gemeinsam an der Umsetzung des ROC und der Produktionen mitgewirkt.

Die gesteigerte Produktionseffizienz ist aus Sicht von MCI ein direktes Ergebnis der gezielten Investitionen von 0221 Media: So schaffte das Medienunternehmen Transmitter des Typs Pro360 5G von Haivision an, dockte diese an die Kameras an, und dank der makellosen Signalübertragung konnten die Bild- und Tonsignale am empfangenden Streamhub Ultra in Köln entgegengenommen und aufgezeichnet werden.

Das Gesamtsystem zeichnet sich dabei durch minimale Latenz und erstklassige Bildqualität aus, führen MCI und 0221 Media aus.

»Remote-Produktionen stellen eine der aktuellen Entwicklungen unserer Branche dar, mit der wir uns auch perspektivisch weiterentwickeln wollen. Wir werden die nächsten Jahre in diesem Bereich aktiv weiter mitgestalten«, sagt Fabian Scholz, Head of Operations von 0221 Media.

Die Live-Streams der ADAC Racing Weekends erfreuen sich bereits jetzt des wachsenden Zuspruchs einer weltweiten Fangemeinde. Die Auswertungen der Streaming-Zahlen deuten auf ein kontinuierliches Wachstum und ein zunehmendes Interesse motorsportbegeisterter Zuschauerinnen und Zuschauer in der kommenden Saison hin.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung des ROC von 0221 Media in Köln ist sicher – ein zukunftsweisendes Projekt, das nicht nur die mediale Präsenz des Motorsports weiter steigern wird, so das Unternehmen.