Vom 17. bis zum 25. Juni 2023 finden die Special Olympics World Games in Berlin statt.

Rund 7.000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung werden in Berlin erwartet, wo sie in 26 Sportarten in den sportlichen Wettstreit treten werden. Deutschland stellt mit 415 Athletinnen und Athleten die größte Delegation.

Auf eine breite Berichterstattung über dieses Sportereignis in Deutschland haben sich im Vorjahr schon ARD, ZDF, Sky, Deutsche Telekom, Pro7Sat1, RTL, Axel Springer/Bild, Meta, Servus TV, Dazn, Eurosport, Amazon Prime Video und Sport1 geeinigt.

Das Organisationskomitee (LOC) wird insgesamt 400 Stunden Programm von den Special Olympics produzieren. Die Eröffnungs- und Schlussfeier und die Wettbewerbe in 13 Sportarten werden live als Weltsignal angeboten. Von den 13 übrigen Sportarten werden Zusammenfassungen erstellt.

Sky

Sky Sport berichtet umfassend vom größten Multi-Sport-Event seit den Olympischen Sommerspielen 1972 und überträgt täglich drei Stunden live.

Diversität und Inklusion zählen zu den Kernwerten von Sky. Um eine inklusive Gesellschaft zu fördern und mehr Anerkennung und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit geistiger Behinderung zu schaffen, wird Sky fast alle Special-Olympics-Inhalte auch kostenlos über den Sky Sport YouTube Kanal zur Verfügung stellen.

Charly Classen, Executive Vice President Sport Sky Deutschland: »Uns ist es eine große Ehre, die Special Olympics World Games gemeinsam mit der Medien-Allianz ausstrahlen zu dürfen. Es ist eine tolle Gelegenheit für uns, alle Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, wie Menschen mit geistiger Behinderung durch den Sport zu mehr Selbstbewusstsein und letztendlich mehr gesellschaftlicher Anerkennung verholfen werden kann. Ich freue mich auf eine großartige Veranstaltung – voller sportlicher und emotionaler Highlights.«

Vor Ort in Berlin setzt Sky auf ein Team aus inklusiven ReporterInnen und bekannten Gesichtern aus den Übertragungen von Sky Sport, zu denen unter anderem Anna Schmalhofer und Nele Schenker zählen. Von Montag bis Samstag berichtet Sky täglich von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr live von den Wettkämpfen, immer ab 19.00 Uhr folgen Highlights und Talks mit zahlreichen Gästen aus Sport und Gesellschaft. Zudem überträgt Sky am Samstag (17.6.) ab 20.00 Uhr die Eröffnungsfeier sowie am Sonntag (25.6.) ab 18.30 Uhr die Abschlussfeier live. Bereits am Freitag ab 17.00 Uhr stimmt Sky Sport News in »Der Countdown« auf die Veranstaltung ein.

Darüber hinaus werden auf Sky Sport News, skysport.de und auf den Social-Media-Kanälen von Sky die Geschichten der AthletInnen in Berlin erzählt. Außerdem können Interessierte bereits jetzt die Sky Dokumentationen »Road To Berlin – Special Olympics« zu den unterschiedlichen Sportarten auf dem Sky Sport YouTube Kanal sehen und sich auf das Ereignis einstimmen.

ARD

Die Eröffnungszeremonie im Berliner Olympiastadion am 17. Juni 2023 wird live im RBB, bei Sky und per Internet-Streaming bei Sportdeutschland.tv gezeigt.

»Die Special Olympics sind ein beeindruckendes Ereignis, und wir wollen sie umfassend im TV, im Hörfunk und online als buntes Breitensport-Event zur Begegnung und Bewegung präsentieren, um die Sichtbarkeit und Wahrnehmung von Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen zu fördern«, sagte Axel Balkausky, Leiter ARD-Koordination Sport.

Mit den Übertragungen im Ersten unter Federführung des MDR sollen die Special Olympics als buntes und inklusives Breitensport-Event zur Begegnung und Bewegung präsentiert werden, um die Sichtbarkeit und Wahrnehmung von Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen zu erhöhen.

Darüber hinaus werden sich die Special Olympics auch in tagesaktuellen ARD-Magazinen wie dem Morgenmagazin wiederfinden. Dort gibt es in der Woche vom 19. bis 23. Juni täglich Geschichten von den Spielen, zudem sind Live-Schalten nach Berlin geplant. Genauso berichten auch Tagesschau und Tagesthemen. Beteiligt sind darüber hinaus auch der KiKA und die Dritten Programme, die bspw. in ihren regionalen Magazinen ausführlich berichten.

Gebündelt wird die Berichterstattung im Web auf sportschau.de. Zudem werden die Spiele auch im ARD-Hörfunk umfassend abgebildet. Für sämtliche Radiowellen der ARD wird es tägliche Nachrichten und Storys geben.

Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland werden sich ARD und ZDF teilweise tageweise abwechseln, teilweise senden auch beide Sender Inhalte von den Special Olympics.

Die ARD sendet am: Samstag 17., Sonntag 18., Dienstag 20., Donnerstag 22.

Das ZDF sendet am: Montag 19., Mittwoch 21., Freitag 23., Samstag 24.

Die anderen, oben genannten Medien zeigen überwiegend Highlight-Clips, und die meisten bieten auch tägliche Zusammenfassungen an.

Weitere Infos zu Medienpräsenz der Special Olympics finden Sie hier.

ZDF

Das ZDF wird jeden zweiten Tag einen Sendeplatz für die Special Olympics World Games einräumen: »Sportstudio Live« wird mit Moderator Florian Zschiedrich am Montag, 19., Mittwoch, 21., und Freitag, 23. Juni 2023, jeweils von 12.10 bis 13.00 Uhr im ZDF von dieser weltweit größten Sportveranstaltung mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus mehr als 190 Ländern berichten. Auch im Rahmen der »Sportstudio-Live«-Übertragungen am Samstag, 24. Juni 2023, von 14.10 bis 20.15 Uhr im ZDF, und am Sonntag, 25. Juni 2023, von 14.10 bis 18.55 Uhr im ZDF, sind die Special Olympics World Games in Zusammenfassungen präsent.

Der Auftakt der Spiele ist am Sonntag, 18. Juni 2023, ab 17.10 Uhr im ZDF, zudem Thema in der »Sportstudio Reportage«. Die Abschlussfeier lässt sich am Sonntag, 25. Juni 2023, ab 19.30 Uhr im Livestream in der ZDF-Mediathek und auf Sportstudio.de verfolgen.

ZDF-Sportchef Yorck Polus: »Die Special Olympics World Games bieten eine Mischung aus sportlicher Vielfalt, die auf gelebte Inklusion trifft – mit der Motivation, zusammen viel zu erreichen. Genau das wollen wir in unserer Berichterstattung zeigen. Wie bei unseren anderen Sportübertragungen bewährt, werden auch bei diesen Spielen die Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung zu Wort kommen, werden wir die Hintergründe und Regeln der jeweiligen Wettbewerbe veranschaulichen und die Geschichten hinter den erzielten Leistungen erzählen.«

Die Nachrichten- und aktuellen Magazinsendungen des ZDF – »Heute«, »Heute Journal«, »ZDF-Mittagsmagazin« – berichten täglich von den Special Olympics World Games. Ebenso wird das Ereignis intensiv in der ZDF-Mediathek, auf ZDFheute.de und auf Sportstudio.de begleitet. Auch die ZDF-Kindernachrichtensendung »Logo!« berichtet von den Special Olympics World Games und porträtiert am Mittwoch, 14. Juni 2023, die Schwimmerin Anna-Lena Haben. Am Dienstag, 20. Juni 2023, berichtet »„Logo!«-Reporterin Simone in einem Schaltgespräch vor Ort von den Special Olympics World Games.