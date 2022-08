Vislink: 5G-Kameratechnologie bei Commonwealth Games

Vislink setzte 5G-Kameratechnologie während der Commonwealth Games 2022 innnerhalb eines privaten 5G-Netzes ein.

Vislink hat eine 5G-Kameralösung für drahtlose Live-Übertragung während der Commonwealth Games 2022 innerhalb einer 5G-Campus-Lösung eingesetzt. Vislink nahm dabei an einer Studie von BT und der BBC teil, bei der ein privates 5G-Netz für die Übertragung der Commonwealth Games aufgespannt wurde. Erstmals in Europa wurde das für eine Veranstaltung dieser Größenordnung eingesetzt.

Die Commonwealth Games 2022 fanden vom 28. Juli bis 8. August in britischen Birmingham statt. Mehr als 5.000 Athleten aus 72 Nationen traten in 19 verschiedenen Sportarten an.

Durch den Einsatz von Vislink Mobile Viewpoint UltraLink-Air 5G-Mobilfunk-Encodern für die drahtlose Kamerakonnektivität konnten sich die Kameraleute während der Veranstaltung innerhalb des Netzwerks frei bewegen. Das ermöglichte die Bereitstellung reibungsloser, unterbrechungsfreier Videoübertragungen und die direkte Einbindung in IP-basierte Content-Delivery-Netzwerke.

Mickey Miller, CEO von Vislink: »Wir sind dankbar dafür, dass wir an diesem 5G-Netztest während der Commonwealth Games mitwirken konnten. Dies ist eine weitere in einer Reihe von bedeutenden Sportveranstaltungen, die die Vorteile unserer 5G-Wireless-Kamera-Lösungen aufzeigen, die öffentliche und private Netzwerke nutzen können. Damit konnten wir in einem Netzwerk mit geringer Latenz zeigen, wie eine robuste und zuverlässige Übertragungsplattform für die Videoaufzeichnung den Zuschauern ein immersiveres Erlebnis geboten werden kann, das sie direkt ins Zentrum des Geschehens bringt.«

»Das Vislink-System zeigte darüber hinaus, wie eine 5G-Kameralösung durch ihre enge Integration in eine All-IP-Remote-Produktionsumgebung, Videonetzwerke vereinfachen, Kosten senken und rationalisierte, flexible Prozesse für Broadcast-Profis schaffen kann.«