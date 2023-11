Neuer Look für Staffel 2 von »Rap Sh!t«

DoP Eric Branco nutzte Objektive der Baureihe Panchro/i Classic FF von Cooke für die zweite Staffel der US-Serie »Rap Sh!t«.

Die sehr erfolgreiche US-Serie »Rap Sh!t«, die der Streaming-Anbieter Max in den USA zeigt, startete im November 2023 mit einer zweiten Staffel.

Das ist eine Comedy-Musik-Serie, in deren Zentrum eine Gruppe junger Rapperinnen steht, die sich auf den steinigen Weg zum Erfolg in der Musikindustrie macht und zahlreiche Ups und Downs durchlebt, während sie ihren Durchbruch anstrebt. Mastermind hinter der Serie ist die Autorin und Produzentin Issa Rae.

Für die zweite Staffel sollte der Look der Serie verändert werden. In einem solchen Fall stellt sich dem DoP in der Regel die Frage: Was nimmt man aus der ersten Staffel mit und was macht man für die zweite Staffel neu?

Und Eric Branco, der bei »Rap Sh!t« vor dieser Frage stand, entschied sich ganz grundlegend dafür, die in 4K produzierte Staffel mit zwei Kameras des Typs Alexa Mini LF von Arri und Objektiven aus der Baureihe Panchro/i Classic FF von Cooke zu drehen.

Wie es dazu kam, dafür lohnt sich ein kurzer Sprung zurück: Just zu der Zeit, als ihn sein Agent anrief, um zu fragen, ob er Interesse hätte, die zweite Staffel von»Rap Sh!t« zu drehen — und dabei auch den Look der Serie zu ändern — hatte er sich zufällig gerade die erste Staffel angeschaut und war begeistert von dieser Serie. Daher war er sofort dabei und wollte den Job haben.







»Rap Sh!t« (ausgesprochen »Rap Shit«) ist eine amerikanische Comedy-Fernsehserie, die von Issa Rae für Max entwickelt wurde.

Die Serie wird von Hoorae Productions und 3 Arts Entertainment produziert und dreht sich um zwei Rapperinnen aus Miami (dargestellt von Aida Osman und KaMillion), die versuchen, in der Musikindustrie erfolgreich zu werden.

Die Serie feierte ihr Debüt auf dem American Black Film Festival am 18. Juni 2022 und wurde am 21. Juli 2022 ausgestrahlt.

Im September 2022 wurde eine zweite Staffel produziert, die am 9. November 2023 auf Max Premiere hatte.

Als er den Job übernommen hatte, nahm Eric Branco Kontakt zu einem der kleineren Rental-Unternehmen in Los Angeles auf: Becine. Das Unternehmen führt immer wieder Veranstaltungen durch, bei denen Filmemacher mit den neuesten Kameras und Objektiven spielen und Fragen stellen können.

»Obwohl ich schon oft mit Cooke-Objektiven gearbeitet habe, hatte ich diese Baureihe noch nie verwendet«, so Branco.

»Moira Morel, mit der ich mir die Kameraarbeit an ‚Rap Sh!t‘ teilte und die den Look der ersten Staffel mitgestaltet hatte, kannte diese Objektive aber und hatte sie auch schon einmal benutzt — und sie war der Meinung, dass sie sich hervorragend für diese Serie eignen würden. Wir haben dann Objektivtests mit den Cooke Panchro Classics, anderen Cooke-Baureihen und auch Objektivserien anderer Hersteller durchgeführt und festgestellt, dass die Panchros uns den kosmetisch angenehmsten und schmeichelhaftesten Look ermöglichten. Außerdem weiß man ja, dass bei Cookes die Farbwiedergabe fantastisch sein wird und dass man großartige Hauttöne erhält, mit denen man den Schauspielern gerecht wird und sie großartig aussehen werden.«

Schließlich lieferte Becine für »Rap Sh!t« einen Satz von elf Panchro/i Classic FF Objektiven mit den Brennweiten 21, 25, 27, 32, 40, 50, 65 Macro, 75, 100, 135 und 152 mm. Als bevorzugt verwendete Brennweiten setzte Eric Branco dann das 40-mm-Objektiv und das 65-mm-Macro als Standard-65-mm-Objektiv ein.

Während es sich in Staffel 1 überwiegend um die Zusammenstellung und Formierung der Gruppe in Miami ging, wo auch Telefone, FaceTime und Instagram eine ziemlich große Rolle in der Handlung spielten, geht die Gruppe in Staffel 2 auf Tournee. Daher werden Miami und die gewohnte Umgebung verlassen, und die Gruppe durchlebt ganz neue Eindrücke und Erlebnisse.

»Das war eine interessante Herausforderung, die ich noch nie hatte«, sagt Branco. »Für Staffel 2 wollte ich mich von der Smartphone-Ästhetik entfernen, aber die Energie beibehalten, die das Telefon in die Serie brachte.«

»Beim Dreh der ersten paar Episoden von Staffel 2 habe ich mich auf Standbilder aus Staffel 1 bezogen. Als wir dann zu neuen Schauplätzen wechselten, wichen wir davon immer mehr ab. Mein Ziel war es, den Look and Feel der Beleuchtung beizubehalten, so dass den Zuschauern alles vertraut bleibt — aber ich wollte die Kameras anders führen. Ich beschloss, fast die gesamte Staffel mit Handkamera zu drehen, so dass wir viele Szenen mit Darstellern — und Kameras — zuerst blockten — und dann bewegten wir uns beim Drehen durch verschiedene Räume.«

In Staffel 2 gab es zwar eine ganze Reihe von Änderungen, aber eine der Konstanten blieb die Coloristin Aurora Gordon. »Ich mochte ihre Arbeit in Staffel 1, also haben wir sie auch für Staffel 2 beschäftigt«, erklärt Branco.

»Dass das klappte, war perfekt, denn normalerweise suche ich mir meinen Colorist immer schon sehr früh im Prozess aus und damit war Aurora gesetzt.«

»Ich machte einige Testaufnahmen, sowohl mit der Kamera und den Objektiven, auf die wir uns schließlich geeinigt haben, als auch mit einer Reihe von Kameras und Objektiven, als wir uns noch nicht entschieden hatten. Dieses Material teilte ich mit der Coloristin. Aber bei solchen Tests arbeitet man natürlich immer in einer sehr kontrollierten Umgebung. Man gleicht die Hauttöne mit Stand-Ins ab und baut Schritt für Schritt darauf auf — aber das Ganze bleibt letztlich doch sehr klinisch. Als wir uns schließlich entlang der Pipeline voran bewegten und auch Licht-, Haar-, Kostüm- und Make-up-Tests mit der Hauptbesetzung durchführten, optimierte Aurora unsere LUTs. In der Vorproduktion und an einigen der ersten Drehtage blieb der Look aber sehr fließend: Können wir dies machen? Müssen wir was ändern? Also ging es immer wieder zurück zur Coloristin, um die LUTs zu aktualisieren.«

In der Regel verwendet Eric Branco viel Kunstlicht, vor allem für das Key-Licht. Aber als die späteren Episoden der Staffel sich von Miami — wo es sehr warm ist — entfernen und auf Tournee gehen, wechselte er von Kunstlicht mehr zu Röhren und LEDs, parallel dazu, wenn die Filmcharaktere ihre Komfortzonen verlassen — dann entwickelt sich das in Richtung Pink, für den Look der Tournee. Außerdem verwendete Branco Muslin-Bounce-Reflektoren, um Hot Spots auf dunkler Haut zu vermeiden.

Die größte Herausforderung für die Beleuchtung, sowohl was die Planung als auch was die Logistik angeht, war das große Konzert zum Auftakt der Tournee, das in einem Theater in der Innenstadt von Los Angeles gedreht wurde: ein Tag zum Aufbau, ein Tag zum Drehen, ein Tag zum Rappen.

Brancos Oberbeleuchter, Theodore Rysz III, mit dem er schon früher zusammengearbeitet hatte, simuliert die Location in 3D. Das gab dem Lichtprogrammierer Joshua Lowenstein die Möglichkeit, auch virtuelle Kameras zu platzieren, um damit vorab sehen zu können, was die echten Kameras schließlich sehen werden.

Der »Cooke-Look« war etwas, auf das sich Branco verlassen konnte, um die Bilder einzufangen, die er mit einer bestimmten Beleuchtung erreichen wollte: »Immer wenn wir uns in einer dunkleren Umgebung mit einer starken Lichtquelle befinden, kommen die Cookes am besten zur Geltung. Wir hatten ein paar Drehorte, die sehr dunkel waren, aber der Abfall der Cookes von der Wärme in die Dunkelheit ist einfach wunderschön.«

Eric Branco nutzte auch die Objektiv-Metadaten der i-Technologie von Cooke am Set zur laufenden Überwachung, aber er fand sie auch beim Schnitt äußerst nützlich. »Es ist nicht nötig, die Kamerareports aufzurufen. Ich kann die Objektiv- und Blendeninformationen im Monitor-Feed sehen, und anstatt die Kamerareports aufzurufen, um diese Informationen zu finden, kann ich mir einfach ein Bild des jeweiligen Tages ansehen. Ich habe jetzt jederzeit alles auf meinem Handy — das ist großartig.«

In Bezug auf die zweite Staffel von »Rap Sh!t« sagt Branco: »Ich hoffe, die Leute sehen es sich an — und lieben es.«