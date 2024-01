Rising Sun Pictures bearbeitet Netflix-Serie »One Piece«

Rising Sun Pictures lieferte mehr als 170 VFX-Shots für die erste Staffel von »One Piece«.

Rising Sun Pictures (RSP) lieferte mehr als 170 VFX-Shots für die erste Staffel von One Piece, der Netflix-Abenteuerserie über den jungen Piraten Monkey D. Luffy und seine zusammengewürfelte Crew auf der Suche nach Schätzen und Ruhm. Die Arbeit des Studios konzentrierte sich auf die Marine- und Piratenschiffe, die in der Serie, einer Live-Action-Adaption von Eiichiro Odas immens populärem Manga, zu sehen sind. Die Serie wurde von Steven Maeda und Matt Owens für Netflix entwickelt.

Eine der Aufgaben von RSP war die Erstellung einer vollständigen CG-Version der Going Merry, dem Schiff, das von Luffy und seinen Strohhutpiraten gesteuert wird. Die Künstler nutzten Scans und Photogrammetrie des ursprünglichen Baus als Grundlage für die CG-Nachbildung. Für einige Szenen mit der Going Merry wurden in Südafrika Live-Action-Elemente an einem lebensgroßen, praktischen Set gedreht, das so gestaltet war, dass es zu Odas farbenfrohem Artwork des Holzschiffs passte, einschließlich des ikonischen Schafskopf-Bugs, und die Aufnahmen wurden von den Künstlern von RSP verbessert. CG-Elemente fügten dem Deck, dem Klüver, den Masten und den Segeln Details hinzu. Andere subtile Verbesserungen zeigten die Auswirkungen der Zeit und der Seeschlachten auf das Äußere des Schiffes.

Für das Kriegsschiff, das von Luffys Hauptgegner, Marine-Vizeadmiral Garp, kommandiert wird, baute das Team von RSP eine komplette CG-Version des Kriegsschiffs, die in vollständigen CG-Aufnahmen verwendet und mit Live-Action kombiniert wurde. Die aufwendige Erweiterung für einen Teil des Sets enthielt Elemente des Schiffes, die dem Hundethema entsprachen, wie Masten in Form von Knochen und ein Krähennest in Form einer Hundehütte.

Die Künstler haben mehr als ein Dutzend weiterer CG-Schiffe gebaut, darunter Cooking George, ein großes Schiff mit einer Kochmütze auf dem Kopf, und Orbit, dessen Stirn die Form einer Weinflasche hat. »Alle Schiffe stammen aus dem Manga, aber wir haben sie in eine Live-Action-Welt gebracht«, sagt RSP VFX Supervisor Dennis Jones. »Es war faszinierend, in der 25-jährigen Geschichte der Serie zu stöbern und ihre einzigartige Ästhetik aufzusaugen. Unser Ziel war es, den Geist der Serie so weit wie möglich in unsere Arbeit einfließen zu lassen. Unsere Modellierer hatten großen Spaß daran.«

Das CG-Team verlieh den Schiffen einen Hauch von Realismus, indem es technische Zeichnungen von Karavellen und Galeonen aus dem 15. Jahrhundert sowie von moderneren Kreuzfahrtschiffen, Schaluppen und Tankern studierte. »Wir fragten uns, welche Merkmale jedes dieser Schiffe haben würde, wenn es in der Realität gebaut worden wäre», erinnert sich CG Supervisor Naeem Chudawala. »Die Schiffe aus der Piratenzeit hatten große Segel, hohe Masten, eine komplizierte Takelage und einzigartige Bullaugen. Wir haben darauf geachtet, Seile und Ketten so anzubringen, dass sie logisch mit ihrer Funktion übereinstimmen.«

Die Integration der Schiffe in die Segelsequenzen erwies sich als größere Herausforderung. Die Künstler setzten die Schiffe in Bewegung und fügten Wind, Wasser und andere Umgebungseffekte hinzu. Jones berichtet, dass sein Team Wochen damit verbrachte, eine Wassersimulation zu entwickeln, die als Ozean in mehreren Szenen verwendet werden konnte. »Sie musste mit verschiedenen Kamerawinkeln, Perspektiven, Tageszeiten und Wetterbedingungen funktionieren«, erklärt er. »Etwas, das in einer weiten Aufnahme brillant aussieht, kann in einer Nahaufnahme zu groß erscheinen. Wir haben mit verschiedenen Frequenzen experimentiert, bis wir eine gefunden hatten, die durchgängig funktionierte. Dann haben wir traditionellere Compositing-Techniken eingesetzt, um dynamische Effekte wie Wellen und Spritzer zu erzeugen, wenn sich die Schiffe durch das Wasser bewegen.

Die Platzierung der Schiffe im Wasser und ihre natürliche Bewegung erforderten eine enge Zusammenarbeit zwischen den CG- und Compositing-Abteilungen des Studios.«

»Wir haben ein System eingerichtet, mit dem wir die Schiffe in jeder gewünschten Geschwindigkeit bewegen konnten«, sagt Compositing Lead Boini Bharghava. »Die Schiffe interagierten auf natürliche Weise mit dem FX-Ozean und erzeugten abhängig von ihrer Geschwindigkeit Wellen. Für die einzelnen Aufnahmen gab die Produktion die Richtung für das Blocking und den Look vor, und wir haben sie dann umgesetzt. Wenn eine Einstellung angepasst werden musste, war das mit unserem System problemlos möglich. Unser unglaubliches Compositing-Team hat die Aufnahmen zum Leben erweckt – von komplexen Aufnahmen mit guter Ästhetik bis hin zu einer Vielzahl von Aufnahmen, die Matte-Paint-Erweiterungen und eine nahtlose Integration von CG und Live-Action beinhalteten.«

Während der mehrmonatigen VFX-Produktion arbeitete RSP mit dem Produktionsteam der Serie, Netflix und Eiichiro Oda zusammen. »Das Feedback war sehr positiv«, erinnert sich VFX-Produzent Nigel Venning. »Oda kommentierte, wie zufrieden er mit der Entwicklung der Schiffe war, und das wurde von unseren Künstlern, von denen viele langjährige Fans des Mangas waren, sehr geschätzt.«

Die CG-Schiffe tauchen in mehreren erweiterten Sequenzen auf. Eine davon dreht sich um eine spannende Verfolgungsjagd. Garps Schlachtschiff verfolgt die Going Merry und schießt Kanonenkugeln auf sie. Das VFX-Team von RSP sorgte für die Kanonenkugeln, Funken, Rauch, Einschlagtrümmer und mehr. Eine weitere epische Szene spielt in der Nacht und zeigt, wie ein Großmastschiff während eines heftigen Sturms kentert, mit Effekten wie Nebel, Sprühnebel, Wellen und Gewitterwolken.

Die größte Aufgabe bei diesem Projekt war der 2.000 Bilder umfassende Auftakt der Serie. Zu Beginn bewegt sich die Kamera über eine Piratenweltkarte, bevor sie in der kleinen Hafenstadt Loguetown landet. Der Erzähler ist ein längst verstorbener Pirat, der die Legende von One Piece beschreibt, einem Schatz, der den Schlüssel zum König der Piraten darstellt.

Die Künstler von RSP haben viele Elemente für die Sequenz entworfen, darunter die Karte, Loguetown und die mehr als 20 Schiffe, die den Hafen bevölkern. »Die Titelsequenz etabliert die Welt von One Piece», erklärt Chudawala. »Während wir über die Karte reisen, besuchen wir wichtige Stationen der Geschichte, ein überschwemmtes Schiff, Meereskreaturen usw. Wir lassen das Publikum wissen, was es zu erwarten hat.«

RSP feilte bis wenige Wochen vor der Premiere der Serie auf Netflix weiter an ihrer Arbeit. »Wir waren sehr stolz auf die Art und Weise, wie wir in der Lage waren, den Geist der Serie einzufangen und eine reichhaltige, kreative Arbeit abzuliefern», fasst Jones zusammen. »Es war sehr befriedigend, dass uns so viel Freiheit und Eigenverantwortung für unsere Aufnahmen gegeben wurde. Die Ergebnisse sind wirklich gut.«

Über Rising Sun Pictures

Seit fast drei Jahrzehnten begeistert und inspiriert Rising Sun Pictures (RSP) das Publikum auf der ganzen Welt mit preisgekrönten visuellen Effekten, die einige der denkwürdigsten Filmmomente Hollywoods schaffen.

Der gute Ruf und die Führungsrolle von RSP machen das Unternehmen zu einem zuverlässigen Partner für Studios und Filmemacher weltweit. Seine Studios beschäftigen mehr als 300 Mitarbeiter. Darüber hinaus widmet sich RSP der Entwicklung der nächsten Generation von Künstlern für visuelle Effekte durch sein besonderes Schulungsprogramm, das in Zusammenarbeit mit der University of South Australia durchgeführt wird.

Zu den jüngsten Arbeiten gehören »Indiana Jones und die Schicksalswahl«, »The Flash«, »Ant-Man and the Wasp: Quantumania«, »Elvis, Thor: Love & Thunder«, »Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings«, »Cowboy Bebop«, Hawkeye«, »Jungle Cruise«, »Black Widow«, »Candyman« und »Mortal Kombat«. RSP ist ein Pitch Black Unternehmen.