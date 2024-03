Bob und Skeleton bei TV Skyline

TV Skyline lieferte in diesem Jahr wieder spektakuläre Bilder bei Weltcups und Weltmeisterschaft von Bob und Skeleton.

Im vergangenen Jahr durfte TV Skyline erstmalig den Bob-Weltcup für den IBSF produzieren. »Für uns war dies völliges Neuland«, erzählte damals Geschäftsführer Robert Kis, »aber im Verlauf der Produktion haben sich die meisten von uns zu echten Fans dieses Sports entwickelt.«

In diesem Jahr erfolgte nun die Neuauflage, und TV Skyline lieferte wieder spektakuläre Bilder von Weltcup und Weltmeisterschaften. Jede Menge Start- und Bahnrekorde gab es jüngst bei den 25 Läufen der Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften in Winterberg. Francesco Friedrich holte sich dort unter anderem den Titel im Viererbob und wurde somit bereits zum sechsten Mal zum Champion in dieser Disziplin. Auch Adam Ammour und Johannes Lochner sowie Lisa Buckwitz, Laura Nolte und Kim Kalicki reüssierten, um einige herauszugreifen.

TV Skyline GmbH war im Auftrag der International Bobsleigh & Skeleton Federation (IBSF) mit dem Ü7, 30 Kameras und seinem nunmehr etablierten Bobteam im Sauerland, um dort die Weltmeisterschaft zu produzieren.

film-tv-video.de hat im vergangenen Jahr einen ausführlichen Bericht über die Produktion dieses attraktiven Wintersports veröffentlicht. Mehr dazu gibt’s hier.

Am 16. März findet in Lake Placid das Weltcup Finale statt.