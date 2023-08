TV Skyline: Ü12UHD in Verona

Bei den Opernfestspielen in der Arena di Verona setzte TV Skyline seinen Ü12UHD ein.

Die Opernfestspiele in der Arena di Verona feiern in diesem Sommer ihr 100-jähriges Bestehen unter dem Motto »100 Mal zum ersten Mal«. Das Gesamtprogramm reichte vom 16. Juni bis 9. September 2023 in der Arena di Verona. Acht Opern (darunter »Aida«, »Carmen«, »La Traviata«, »Tosca« und »Madame Butterfly«) sowie fünf weitere außergewöhnliche Abende standen und stehen zum Jubiläum auf einem so noch nie dagewesenen Programm.

Die Arena von Verona ist ein relativ gut erhaltenes römisches Amphitheater mitten im historischen Zentrum der italienischen Stadt Verona. Sie ist eines der antiken Amphitheater, das dank systematischer Restaurierungen seit dem 16. Jahrhundert eines der am besten erhalten gebliebenen Gebäude dieser Art ist.

Bei den diesjährigen Opernfestspielen begeisterte unter anderem bei einem besonderen Konzert Jonas Kaufmann das Publikum während dieser 100. Ausgabe der Opernfestspiele mit Arien von Puccini, Verdi, Bizet bis Bernstein, Morricone und Zimmer.

TV Skyline (eigene Schreibweise: TV SKYLINE) war bei dieser Veranstaltung mit dem Ü12UHD (Technik-Bericht) im Auftrag der Kinescope Film GmbH vor Ort. Dabei wurde dieses einmalige Event mit 17 Kameras fürs Kino sowie für ZDF und Arte produziert.

Tropische Temperaturen, eine unkonventionelle, fordernde Produktionsumgebung im antiken Gebäude und der nahezu unumsetzbare Zeitplan haben TV Skyline nach Unternehmensangaben alles abverlangt — und dankt dafür seinem Team um Claudia Köhler und Mika Treichel in ganz besonderem Maß.

Auch an anderer Stelle war bis vor kurzem bei TV Skyline Hochkultur angesagt: Die 111. Bayreuther Festspiele sind mit einem gefeierten »Tannhäuser« zu Ende gegangen. Bei den Festspielen hatte TV Skyline für rund einen Monat lang immer wieder zu tun: von den ersten Proben bis zur letzten Vorstellung wurden diverse Live-Übertragungen und Aufzeichnungen für TV und Packaged Media realisiert.