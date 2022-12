TV Skyline: Ballett in Hamburg

TV Skyline setzte Ballett-Uraufführung ins Bild: »Dona Nobis Pacem« in der Staatsoper Hamburg.

Zur 50. Jubiläumsspielzeit des Hamburg Ballett baute TV Skyline im Auftrag von Kinescope Film seinen Ü-Wagen Ü8UHD (Meldung) neben und seine Kameras in der Staatsoper Hamburg auf.

Dort wurde ein besonderer Ballettabend realisiert: die vorläufig letzte Ballett-Uraufführung von John Neumeier mit seiner Compagnie. Die Veranstaltung wurde nicht live übertragen, sondern es wurden zwei Aufzeichnungen realisiert. Die fertige Produktion wird dann vom NDR und Arte im Jahr 2023 gesendet.

Inspiriert durch Johann Sebastian Bachs »Messe in H-Moll« feierte »Dona Nobis Pacem« in der Staatsoper eine frenetisch bejubelte Uraufführung — die auch die letzte für ein Neumeier-Ballett in Hamburg sein wird, da er als Ballettdirektor in Hamburg nun nach 50 Jahren aufhören wird.

Auch die Musik wurde live aufgeführt. Zum Ende der beiden Aufführungen gab es minutenlange, stehende Ovationen, Begeisterungsstürme und unzählige Vorhänge.

Als besondere Ehre betrachtet das Team von TV Skyline, dass John Neumeier selbst bei jeder Aufzeichnung die Regie des Ü8UHD besuchte.

John Neumeier ist weltweit international renommierter Choreograf, der unzählige Auszeichnungen trägt, er war Solist in Stuttgart unter John Cranko und arbeitet seit mittlerweile 50 Jahren als Ballettdirektor, Chefchoreograf und Ballettintendant.

»Dona Nobis Pacem« ist der Titel des Schlusschores aus der H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach. John Neumeier hatte dieses Stück schon lange vor dem Ukraine-Krieg für ein Ballett ausgewählt. Damals beschloss er: »Jetzt ist die Zeit für dieses Werk gekommen, über das ich seit vielen Jahren nachgedacht habe — und unglücklicherweise hat der Titel seit Beginn des furchtbaren Kriegs in der Ukraine eine unmittelbare Relevanz bekommen.«

TV Skyline setzte dieses besondere Ballettereignis ins Bild, nutzte dabei zehn Kameras, darunter auch seine neuesten Kameras des Modells LDX 150 (Meldung) von Grass Valley.

Die Regie der TV-Aufzeichnung führten Myriam Hoyer und ihr Team.

Für das perfekte Gelingen der Aufführung wurde die Cue-Pilot-Software genutzt. Damit kann ein optimierter, perfektionierter Ablaufplan erstellt werden, etwa in Bezug auf die Planung der Kameraführung und von Spezialeffekten.

Das Team von TV Skyline hob zudem besonders die tolle Zusammenarbeit mit Kinescope Film hervor — nach dem David-Garrett-Konzert in Rom (Meldung) und dem Bremer Filmfestival war dies die dritte große erfolgreiche Produktion von Kinescope Film und TV Skyline in 2022.