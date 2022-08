TV Skyline: David Garrett live in Rom

Live-Konzert von David Garrett in Rom, in puncto Broadcast- und Videotechnik technisch umgesetzt von TV Skyline.

Am 25.7.2022 trat David Garrett im Rahmen seiner »Alive«-Welttournee in der Caracalla-Therme in Rom auf. Mit von der Partie in puncto Broadcast- und Videotechnik: TV Skyline.

TV Skyline fasst diesen Auftrag so zusammen: »Es gibt Orte, die sind schon ohne Event atemberaubend — wenn dann dort auch noch ein fulminantes Live-Konzert stattfindet, passieren magische Momente…«

Ort der Veranstaltung waren die Ruinen der Caracalla-Therme in Rom, die aus dem 3. Jahrhundert stammen. Interessanter Nebenaspekt: Auch in der jüngeren Musikgeschichte ist dies ein historischer Ort, denn hier fand das erste Konzert der legendären »3 Tenöre« Plácido Domingo, Luciano Pavarotti und José Carreras im Jahr 1990 statt und begründete einen neuen Klassik-Trend. Diesen Sommer machte nun also David Garrett im Rahmen seiner »Alive«-Welttournee hier in der italienischen Hauptstadt Station.

TV Skyline war dort mit dem Ü9 präsent, einem Ü-Wagen, der 18+ Kameras verarbeiten kann, fünf Arbeitsräume mit bis zu 22 Arbeitsplätzen und zwei Regien beherbergt (Meldung). Beauftragt wurde TV Skyline von der Kinescope Film GmbH.

Bei diesem umjubelten Konzert ging es in mehrfacher Hinsicht heiß her: Bei 41 Grad im Schatten mussten an den drei Tagen der Veranstaltung alle Beteiligten und auch die Klimaanlage des Ü9 Höchstleistungen vollbringen. Rahmenbedingungen im Vorfeld waren das Flugchaos in Europa, das Gepäck-Roulette an den Flughäfen und dadurch kurzfristig notwendige Personalrochaden. Vor Ort galt es dann zum einen, die Hitzeschlacht zu bewältigen, und zum anderen, in einer Ruine ohne wirkliche Infrastruktur eine Live-Übertragung und Aufzeichnungen in hoher Qualität umzusetzen. »Eine Herausforderung, die nur durch das motivierte, tolle Team erreichbar war«, fasst TV Skyline zusammen.

Lohn der Mühe war ein Livestream auf Arte Concert inklusive Sound-Live-Mischung, Aufzeichnung für ZDF, 3Sat und eine DVD-Veröffentlichung. Insgesamt fingen 16 Kameras die Künstler, die Stimmung und die Location ein.

Das Konzert wird auch Teil einer großen David-Garrett-Doku für ZDF/3Sat und Arte.