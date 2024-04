US-College treibt Sport mit Riedels SLPS

Die Simplylive Production Suite (SLPS) von Riedel wickelt simultane Live-Übertragungen von Sportveranstaltungen des Lafayette College ab.

Die Hochschule im Osten Pennsylvanias ist eines der zehn Mitglieder der Patriot League. Das Lafayette Sports Network (LSN-TV) produziert jährlich 35 TV-Übertragungen und 80 zusätzliche Livestreams für 23 Division-I-Sportarten für bis zu 90 Millionen Zuschauer in den USA; der Sender wurde vom Broadcast & Cable Magazine als eines der besten College- oder Universitätsnetzwerke ausgezeichnet.

An der herausfordernden Lösung für den Ausbau der Streaming-Aktivitäten beteiligte sich Riedel mit Lösungen für die Live-Videoproduktion. Mit ihrer intuitiven Touchscreen-Benutzeroberfläche vereinfacht die Simplylive Production Suite die Produktionsabläufe, sodass auch Studenten mit wenig oder gar keiner Erfahrung schnell eingearbeitet werden können.

Mit einem Kernteam von mindestens sechs Mitarbeitern, darunter Kameraleute, Replay-Operatoren und Grafik-Operatoren, konnte die Hochschule mit minimalem Schulungsaufwand außergewöhnliche Sendungen produzieren.

Ein zusätzliches SLPS All-In-One-System, das auf einem V-Mini-Server läuft, erweiterte die Einsatzmöglichkeiten, ohne besonderen Platz zu beanspruchen. Dank der kompakten Servergröße kann das College seine Streaming-Ausrüstung an verschiedenen Standorten aufstellen und so eine breite Palette von Sportarten abdecken. Während LSN-TV bisher nur jeweils ein Spiel über den zentralen Kontrollraum produzierte und verbreitete, ermöglichen die kombinierten Lösungen nun die gleichzeitige Übertragung von Events und die Berichterstattung für all ihre Sportteams.

»Das Riedel-Team hat all unsere Erwartungen übertroffen und maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen«, kommentiert Scott Morse, Assistant Vice President of Communications and Marketing am Lafayette College. »Ich hätte nie gedacht, dass wir mal einen Regieraum für Live-Streaming haben würden, der sich über unser Campus-Netzwerk mit jedem Ort auf dem Campus verbinden kann.«

»Die Erfolgsgeschichte von Lafayette ist ein Beweis für die Nutzerfreundlichkeit und außergewöhnliche Leistungsfähigkeit unserer Technologie«, sagt Greg Macchia, VP Business Development Live Production, Riedel Communications.