High-School- und College-Sport mit JVC-Streaming-Camcorder

Der lokale Anbieter Bay Area Online Sports Network nutzt den Streaming-Camcorder GY-HC500 für Sportübertragungen.

Das Team hinter dem Bay Area Online Sports Network (BAOSN) setzt bei der Übertragung von regionalen High-School- und College-Sportveranstaltungen in San Francisco auf den Streaming-Camcorder GY-HC500. Dabei gilt es für BAOSN, kostengünstige, aber hochauflösende und qualitativ hochwertige Übertragungen via Internet anbieten zu können. Auf der Website von BAOSN stehen Live-Übertragungen und Aufzeichnungen für Sportbegeisterte zur Verfügung.

Das BAOSN-Team setzt dabei in jüngster Zeit auf den GY-HC500 von JVC. Jim Petromilli, der schon seit der Gründung von BAOSN im Jahr 2014 immer wieder auf JVC-Equipment setzt, erläutert: »Als JVC die Connected Cam der 500er Serie mit SRT vorstellte, war das für uns ein Wendepunkt. Die GY-HC500 Kamera hat es uns ermöglicht, auf einem höheren Niveau zu agieren, als wir es vorher konnten, und der 40-fache verlustfreie dynamische Zoom der Kamera war ein Schlüsselfaktor bei dieser Entscheidung. Die meisten unserer Spiele werden in 720p aufgenommen, und die meisten unserer Kunden, ob national oder lokal, verlangen eine 720p-Auflösung. Heute verwenden wir vier GY-HC500, vier BR-DE900, JVCs professionelle, hochleistungsfähige IP-Decoder, und zwei JVC-Kameras der vorherigen Generation.«

Die JVC unterstützte BAOSN auch bei der Umstellung auf Remi-Produktionen. »Der Versuch, während der Pandemie neue Kameras zu kaufen und zu erlernen, wie man sie benutzt, lief beispiellos gut«, fügt Petromilli hinzu. »JVC sorgte dafür, dass wir auf dem Laufenden waren, wie wir unsere neuen Kameras am besten einrichten und nutzen konnten, und über die SRT-Technologie im Allgemeinen. Das gesamte Training und der Support aus der Ferne, über das Telefon durchgeführt, war unglaublich. Man denkt ja nicht unbedingt an diese Art von Support, wenn man Equipment kauft, aber der Kundenservice von JVC ist erstklassig.«

Neben der Unterstützung war auch die Remi-Technologie der Kamera selbst ein Pluspunkt für Petromilli und sein Team. »Wenn eine Breitband-Internet-Verbindung vor Ort und im Studio verfügbar ist, besteht der Arbeitsablauf einfach darin, das LAN der Kamera an den Router anzuschließen oder das eingebaute WiFi der Kamera für eine drahtlose Verbindung zu nutzen«, erklärt er. „Remi ermöglicht es uns, den H.264- oder HEVC-kodierten ISO-Feed von jeder Kamera per SRT direkt an unsere BR-DE900-Decoder zu senden. Die Einrichtung vor Ort ist immer schnell und einfach. Der GY-HC500 kann vier Streaming-Ziele und Return-Video-Quellen speichern. Da alle Einstellungen vorprogrammiert sind, genügt es, eine Verbindung zum Internet herzustellen und die Taste ‚Online‘ zu drücken, um eine Videoübertragung in Beitragsqualität an das entfernte Studio zu starten.«

BAOSN konzentrierte sich ursprünglich ausschließlich auf lokale Sportarten, entwickelte sich aber bald zu einem Produzenten von Division-1-Leichtathletik. Vor der Gründung von BAOSN war Petromilli mehrere Jahre im Hochschulbereich tätig, wo er verschiedene Unterrichtstechnologien für Präsenz- und Fernunterricht implementierte.