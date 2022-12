Gravity treibt E-Sports-Übertragung auf die Spitze

Bei der Counter-Strike-Meisterschaft 2022 in Rio war Gravity für das Streaming dieses riesigen E-Sports-Events zuständig.

Nach der erfolgreichen Umsetzung von E-Sports-Veranstaltungen im TV- und Streaming-Bereich hat Gravity Media vor kurzem in einer weiteren Zusammenarbeit mit der ESL FaceIT Group noch eins draufgesetzt: bei den Produktions-Dienstleistungen für die Counter-Strike-Meisterschaft im Rahmen der Intel Extreme Masters (IEM) in Rio de Janeiro. Bei der »Counter Strike Global Offensive Major Championship«, setzte Gravity Media die weltweite Übertragung dieser sehr großen E-Sports-Veranstaltung für die Gamer-Community in Szene.

Im Juli 2022 hatten die ESL und Gravity Media eine Partnerschaft vereinbart, die für die kommenden drei Jahre gilt: Gravity erbringt die Produktionsdienstleistungen für die globalen E-Sports-Events der ESL. Aktuelle Station hierfür war das Gravity-Media-Team Rio de Janeiro. Es galt darum, die gesamte Action des ersten CS:GO-Major-Events in Südamerika einzufangen: die IEM Rio Major 2022.

Bei diesem Event kämpften 24 Teams von Montag, dem 31. Oktober, bis Sonntag, dem 13. November 2022 in zwei Arenen, dem »Riocentro« und der »Jeunesse Arena«, um den begehrten Meisterschaftstitel und ein Preisgeld von insgesamt 1.250.000 US-Dollar.

Da die gesamte Action auf Twitch gestreamt wurde, konnten die internationalen Zuschauer während der gesamten zwei Wochen den Weg zum Sieg für das Team »Outsiders« und den Gewinn des IEM Rio Major verfolgen.

Für das Event in Rio waren insgesamt 40 Teammitglieder der Gravity-Media-Teams aus Großbritannien und Frankreich gemeinsam mit der ESL vor Ort. Gravity Media setzte insgesamt 32 Kameras, Objektive, zwei Jibs, zwei Steadicams, sechs EVS-Systeme, Intercom-Lösungen und Audiosysteme ein, um die insgesamt mehr als 60 Spieler, die beiden Veranstaltungsorte und deren Wettbewerbe in Szene zu setzen. Im Umfeld wurde auch das IEM Fan Fest abgedeckt und das Live-Studio technisch bespielt.

Ed Tischler, Geschäftsführer von Gravity Media EMEA, sagt: »Die IEM Rio Major war eine weitere fantastische Gelegenheit für uns, mit der ESL zusammenzuarbeiten. Ein gemeinsames Gravity-Media-Team aus Großbritannien und Frankreich war vor Ort, um ein weiteres erfolgreiches E-Sports-Event zu organisieren. E-Sports wächst weiterhin mit enormer Geschwindigkeit, und neue und aufregende Übertragungsmöglichkeiten entwickeln sich ständig weiter. Wir freuen uns schon auf das nächste Turnier Anfang 2023.«