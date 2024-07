Technologie treibt Innovation bei Netball-Übertragungen voran

Der Workflow, der für verschiedene Sportarten entwickelt und verfeinert wurde, umfasst den Einsatz von zwei Panasonic HPX3100 ENG-Kameras an den Kommentatorenpositionen und einer dritten Kamera in einer Ecke des Spielfelds. Diese zusätzliche Kamera wird während spannender Momente genutzt, um das Gefühl zu vermitteln, mitten im Geschehen zu sein, und um Live-Interviews sowie Vor- und Nachberichterstattungen zu übertragen. Alle Feeds, einschließlich der Tonaufnahmen vom Spielfeldrand und der Kommentare, werden an Haivision Encoder gesendet, kodiert und dann über eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung nach High Wycombe geleitet. Dort werden sie dekodiert und für die Produktion genutzt.

Der Tricaster von Vizrt ermöglicht es dem Regisseur, das Programm zu schneiden, HTML5-Grafiken (Viz Flowics) und redaktionelle Inhalte (SimplyLive) wie Wiederholungen mühelos hinzuzufügen und alle Audiosignale zu mischen. Ein Rückkanal leitet das Signal zurück zum Veranstaltungsort, während SRT-kodierte Feeds an den BBC iPlayer und Netball Pass geliefert werden. Zudem wird ein weiterer Feed an England Netball gesendet, um schnell Clips für soziale Medien zu generieren.

Die Implementierung dieses Remote-Workflows stellte das Team vor mehrere Herausforderungen. Um die Spieluhr präzise im Produktionszentrum nachzuverfolgen und synchron darzustellen, wurde eine zusätzliche Kamera eingesetzt, die auf die Spieluhr am Spielfeldrand gerichtet ist. Trotz der hohen Spielgeschwindigkeit, die wenig Zeit für spezielle Wiederholungen lässt, bietet der Tricaster die Möglichkeit, Wiederholungen in einer eigenen Box auf dem Bildschirm laufen zu lassen, sodass die Aktionen analysiert werden können, ohne den Spielfluss zu unterbrechen. Diese innovative Nutzung der Technik ermöglicht es den Moderatoren, die Spiele live zu präsentieren, was die Berichterstattung flüssiger und spannender macht.

EMG betont, Spiele innerhalb von nur 60 Minuten zwischen den Spielen produzieren zu können, was es ermögliche, mehrere Produktionen von verschiedenen Standorten aus zu managen und selbst enge Zeitpläne einzuhalten. Angela Gibbons, EMG UK Sales Director, lobt die Vorteile dieser Remote-Produktion: »Die Technologie, die wir zusammen mit unserem Partner In Touch Productions implementiert haben, ermöglicht es uns, Spiele mit minimaler Crew und Ausrüstungsliste zu übertragen, ohne die höchsten Qualitätsstandards zu verletzen.«

Mark Foster, CCO von England Netball, betont die Kreativität, Anpassungsfähigkeit und Professionalität von EMG und In Touch Productions: »Die Live-Übertragung hat unsere Erwartungen übertroffen. Die Qualität der Berichterstattung, einschließlich der Einführung von Live-Statistiken und anderen Innovationen, hat den Sport auf ein neues Niveau gehoben.«

EMG resümiert: »Diese Technologie-Partnerschaft zeigt, wie innovative Remote-Workflows die Sportberichterstattung revolutionieren können, indem sie hochwertige, nachhaltige und kosteneffiziente Produktionen ermöglichen, die den Zuschauer in den Mittelpunkt stellen.«