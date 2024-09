24-teilige Reihe über Menschen an den gesellschaftlichen Bruchlinien – gedreht mit DJI Pocket 2.

Bei »SWR Aktuell – 360 Grad« geht es um die facettenreiche Welt hinter den Schlagzeilen. Die 24-teilige Reihe aus den SWR-Nachrichtenredaktionen eröffnet ungewöhnliche Perspektiven auf gesellschaftspolitische Risse in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Die Hosts führen dazu intensive Gespräche mit Menschen, die sich oft nicht wahrgenommen fühlen und selten zu Wort kommen. »SWR Aktuell – 360 Grad« ist ab 12. September 2024 immer donnerstags auf dem SWR Aktuell Youtube-Kanal sowie in der ARD Mediathek abrufbar.

Die Hosts Leonie Maderstein und Marvin Neumann gehen dorthin, wo die Risse in der Gesellschaft am deutlichsten spürbar sind: Ist die Stuttgarter Innenstadt wirklich nur noch etwas für die Reichen? Ist die Heimat von Apache 207, die Gartenstadt in Ludwigshafen, so hart, wie er sie besingt? Schadet die Mall in Kaiserslautern der Stadt? Solchen Fragen gehen Maderstein und Neumann auf den Grund. Jede Woche besuchen sie einen neuen Ort in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Eine Kamera, ein Host

Eine Besonderheit ist die technische Ausstattung der beiden Hosts. Sie arbeiten im Vlogging-Stil und sind mit einer DJI Pocketcam 2 unterwegs, für den Ton sind die passenden DJI-Funkstrecken im Einsatz. Bewusst wurde auf ein großes Kamerateam verzichtet, statt dessen drehen sie mit einfacher Technik und geben den Menschen Zeit für das Gespräch. Maderstein und Neumann hören zu, lassen ihre Gesprächspartner_innen ausreden und führen tiefgründige Dialoge. Die Gespräche sind kaum geschnitten und zeigen transparenten Journalismus, indem O-Töne nicht gekürzt und natürliche Pausen zugelassen werden. Das Format setzt sehr bewusst auf Langsamkeit. Damit entstehen authentische und intensive Gespräche mit den Menschen vor Ort. Diese erzählen, wie sich ihr Alltag an den gesellschaftlichen Bruchlinien anfühlt.

»SWR Aktuell – 360 Grad«

»SWR Aktuell – 360 Grad« ist eine 24-teilige Reihe der SWR Nachrichtenredaktionen mit den Hosts Leonie Maderstein, bekannt als Livereporterin für das »ARD-Buffet« und als Redakteurin für das SWR Youtube-Format »(Un)Ausgesprochen«; und Marvin Neumann, erfahrener Politik-Journalist und erfolgreicher Youtuber mit eigenem Youtube-Kanal, der für den SWR einen TikTok-Kanal betrieben hat und zum Hostteam des Online-Debatten-Format »MixTalk« vom SWR gehört. Die Reihe »SWR Aktuell – 360 Grad« startet ab 12. September 2024 auf dem SWR Aktuell Youtube-Channel und in der ARD Mediathek.