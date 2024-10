Beetlejuice mit Sony Venice 2-Kameratechnologie

Kameramann Haris Zambarloukos, BSC, GSC, setzte bei den Dreharbeiten der Horrorkomödie auf die Vollformatkameras Venice 2 und FX3 aus der Sony Cinema Line-Serie.

Der Kino-Kultklassiker »Beetlejuice« von 1988 hat in Tim Burtons »Beetlejuice Beetlejuice« seine Fortsetzung gefunden – und das mit Kameratechnik von Sony. Bei den Dreharbeiten für die Horrorkomödie Beetlejuice Beetlejuice, die im September Kinopremiere feierte, kamen unter anderem die digitale Vollformatkamera Venice 2 und die ultrakompakte Cinema Line-Vollformatkamera FX3 zum Einsatz.

Das Ergebnis sind Bilder, mit denen Regisseur Tim Burton und Kameramann Haris Zambarloukos, BSC, GSC, Filmgeschichte und innovative Kinematographie nahtlos miteinander verbinden und die skurrile Welt des Jenseits wieder zum Leben erwecken.

Venice 2 – großartige Farbwiedergabe

Fans des mehr als 45 Jahre alten Originals freuten sich, liebgewonnene Charaktere neben neuen Gesichtern zu sehen, die durch die Bildqualität und die leuchtenden Farben der Venice 2 noch besser zur Geltung kommen.

Der Film überzeugt, indem er eine reichhaltige, immersive Erfahrung bietet und gleichzeitig dem schrulligen Charme des ersten Teils treu bleibt. Kameramann Haris Zambarloukos, BSC, GSC, äußert sich begeistert über das Projekt: »Ich mag den Farbaspekt der Sony Venice 2 wirklich sehr. Ich finde, dass sie Farben großartig wiedergeben kann.«

Zambarloukos entschied sich für den 8,6K 3:2 Vollbild-Scanmodus der Venice 2 mit Panavison Ultra Panatar- und Ultra Panatar II-Objektiven. Bei den Ultra Panatar-Objektiven handelt es sich um ältere 1,3-fach anamorphotische Objektive, die zylindrische Elemente zur Fokussierung verwenden, was einen wirklich einzigartigen Look ergibt. Ursprünglich für Filme entwickelt, ergibt sich bei Verwendung mit dem 3:2-Modus der Venice 2 ein endgültiges Seitenverhältnis von 1,85:1. Für Beetlejuice Beetlejuice führte das Kamerateam um Zambarloukos zahlreiche Tests durch und experimentierte mit vielen Techniken, von denen einige in den Film einflossen, andere wiederum nicht.

»Man ist ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, interessante Bilder zu erschaffen«, sagt Zambarloukos. »Etwa in der Rückblende, in der Beetlejuice seine Frau Dolores trifft. Die Szenerie ist in ein düsteres Licht getaucht und nur mit Kerzen ausgeleuchtet. Wir haben versucht, diese Stimmung einzufangen, indem wir in Schwarz-Weiß und Infrarot gedreht haben.«

FX3 erzeugt passende Stimmung

In einer Szene ist Astrid – gespielt von Jenny Ortega – verärgert über die Vorgänge in der Familie. Sie macht eine Fahrradtour durch Winter River, das malerische Städtchen, das das ursprüngliche Haus der Familie Deetz umgibt, und auf dem Weg dorthin passiert etwas ganz Unerwartetes. Zambarloukos erwog, die Fahrszenen mit einem Russian Arm über ein begleitendes Fahrzeug aufzunehmen.

Aber er hatte das Gefühl, dass dies nicht zu dieser Szene passte, daher entschied er sich für den Einsatz der kompakten Cinema Line-Vollformatkamera Sony FX3, die über einem kleinen Gimbal direkt am Fahrrad der Schauspielerin befestigt war, und für die begleitende Kamerafahrt mit einem Elektrofahrrad. So gelang es dem Kamerateam, eine zum Film passende euphorische und eindringliche Stimmung zu erzeugen.

Sehr ähnliche Farbräume

Zambarloukos war sich bewusst, dass die Möglichkeiten der Sony FX3 nicht an jene der Sony Venice 2 heranreichen, aber er war der Meinung, dass die FX3 für diese speziellen Aufnahmen perfekt geeignet war. »Weil beide Kameras einen sehr ähnlichen Farbraum haben, waren die Unterschiede nicht störend«, sagt Zambarloukos. »Mit unterschiedlichen Farbräumen zwischen zwei verschiedenen Kameras arbeiten zu müssen, ist leichter als etwa bei Kamera-Kombinationen, bei denen mit unterschiedlicher Pixelanzahl oder anderen Parametern gearbeitet wird.« Die Kombination aus Burtons unverkennbarem Stil und modernster Technologie hat sich als Erfolgsrezept erwiesen und zieht sowohl langjährige Fans als auch neue Zuschauer an. Während Beetlejuice weiterhin Zuschauer auf der ganzen Welt verzaubert, können sich Kinobesucher auf eine wunderbare Reise freuen, die die Magie des Kinos zeigt – ermöglicht die Venice 2 und FX3 von Sony.