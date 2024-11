Kölner Kreativstudio Framefloor optimiert Abläufe mit Aja

Framefloor verbindet modernste Technologie mit kreativem Storytelling und nutzt Aja-Equipment fürs Gestalten überzeugender HDR- und AR-Inhalte.

Das Kölner Kreativstudio Framefloor hat seine Arbeitsabläufe mit Aja-Equipment optimiert und nutzt die Technologie für anspruchsvolle Produktionen in den Bereichen Augmented Reality und High Dynamic Range. Das dreiköpfige Team setzt für seine Motion Graphics, Animationen und redaktionelle Arbeiten auf Aja Io 4K Plus und Ki Pro Ultra 12G, um Inhalte in verschiedenen Formaten aufzuzeichnen, zu überwachen und wiederzugeben. Das Studio produziert unter anderem Highlight-Reels und Werbematerialien für Unternehmens- und Sportveranstaltungen.

Je nach Projektanforderung variiert der technische Aufbau bei Framefloor. Für Einzelinterviews nutzt das Team ein MacBook Pro mit externem Monitor und Io 4K Plus für Monitoring und Farbkorrekturen.

»Diese Art von Monitoring-Setup ist notwendig, insbesondere wenn wir uns in Richtung HDR-Workflows bewegen und eine Möglichkeit benötigen, von HDR zu SDR zu wechseln oder SDR-Streams automatisch anzupassen«, erklärte Markus Bledowski. »Es stellt sicher, dass ich SDR- und HDR-kompatibel bin, um die beste Ausgabequalität zu erzielen, was bei der Arbeit mit HDR- oder Log-Inhalten von entscheidender Bedeutung ist. Das kann ich nur mit einer Technologie wie dem Io 4K Plus erreichen.«

Bei Multikamera-Produktionen kommen Ki Pro Ultra 12G-Recorder zum Einsatz oder es wird direkt auf SD-Karten aufgezeichnet. Für die Erstellung von Video-Highlights wird über eine Remote-Verbindung auf Live-Kamera-Feeds zugegriffen, die direkt auf den Framefloor-Server übertragen werden. Diese werden in mobile Workstations eingespeist und über Io 4K Plus-Systeme auf externe Monitore ausgegeben. Das Setup ermöglicht die Bearbeitung von bis zu 16 Audiokanälen sowie das Hinzufügen von Voiceover, Grafiken und Farbkorrekturen.

Bei Live-Produktvorstellungen von Unternehmen setzt Framefloor auf den Ki Pro Ultra 12G für die Videoaufzeichnung und -wiedergabe. Der Recorder ermöglicht die Aufzeichnung mehrerer HD-Feeds, die anschließend in die Schnittplätze eingespeist werden können. Je nach Veranstaltung ist es auch möglich, die fertigen Inhalte als MXF-Dateien auf den Server zu exportieren.

Markus Bledowski, Creative bei Framefloor, hebt die Zuverlässigkeit und Portabilität des Aja-Equipments hervor. Besonders schätzt er die HDR-Kompatibilität der Systeme. Die 12G-SDI-Konnektivität des Ki Pro Ultra 12G vereinfacht zudem die Integration von HDR- und hochaufgelösten Inhalten in die bestehenden Workstations. Die flexiblen Ein- und Ausgabemöglichkeiten der Geräte ermöglichen es dem Team, sich auf die kreativen Aspekte der Arbeit zu konzentrieren. Beide Aja-Produkte werden regelmäßig mit Software-Updates versorgt, ebenfalls ein wichtiger Aspekt für Framefloor, um up to date zu bleiben.