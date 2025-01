Dyn bei der Handball-WM 2025 der Männer

Dyn Media bietet ein spannendes Programm rund um die Spiele.

Am 14. Januar startet die Handball-Weltmeisterschaft 2025 der Männer. Bis zum Endspiel am 2. Februar erwarten die Fans spannende Spiele in Kroatien, Dänemark und Norwegen. Dyn wird die Begegnungen nicht live übertragen, da die Rechte für das Turnier bereits vor dem Sendestart bei Dyn vergeben wurden, bietet aber dennoch ein spannendes Programm rund um die Spiele. Etablierte Formate und neue Inhalte erwarten die Fans bei Dyn Sport, live bei YouTube und auf den Social Media Kanälen von Dyn.

Dyn Watch Party

Ein Highlight ist dabei die Dyn Watch Party. Kommentator Lennart Wilken-Johannes und Social Media Host Jari Brüggmann verfolgen im Studio die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft und kommentieren live bei YouTube. Fans haben die Möglichkeit, mit dem Team im Studio zu interagieren. Das Format kann als Second Stream parallel zu den Begegnungen geschaut werden und bietet eine Alternative zum klassischen Spiel-Kommentar. Das Duo begrüßt zudem pro Ausgabe einen spannenden Gast, unter anderem Bennet Wiegert und Kentin Mahé. Am Tag nach den Länderspielen werden unterhaltsame Best-ofs über die Social Media Kanäle von Dyn gezeigt.

Weitere Formate

Auch Dyn-Moderatorin Anett Sattler wird in der WM-Berichterstattung eine zentrale Rolle einnehmen. Mit Bob Hanning spricht sie im Vorfeld des Turniers über die deutschen Chancen und allgemeine Themen rund um die Weltmeisterschaft. Die erste Folge erscheint vor Turnierstart. In »Auszeit WM Spezial« begrüßt Sattler zudem am 12. Januar einen ganz besonderen Gast zum exklusiven Gespräch: Bundestrainer Alfred Gislason gibt wenige Tage vor dem Turnierstart Einblicke in seine Mannschaft. Eine weitere Ausgabe von »Auszeit WM Spezial« ist zudem im Turnierverlauf geplant.

Das Format Harzblut wird auch während der Weltmeisterschaft exklusiv bei Dyn zu sehen sein. Sechs Mal werden sich Stefan Kretzschmar, Pascal Hens und Mimi Kraus zusammenschalten und das Turnier analysieren. Viermal wird das Trio von Florian Schmidt-Sommerfeld ergänzt, zweimal von Finn-Ole Martins. Geplant ist eine Folge vor dem Turnier, vier währenddessen und eine im Anschluss an die WM samt Fazit und Vorschau auf die anstehende Rückrunde der Handball-Bundesliga.

Fünf Mal werden zudem Stefan Kretzschmar und Florian Schmidt-Sommerfeld in Kretzsche & Schmiso auf den WM-Verlauf blicken. Die Folgen erscheinen am Folgetage nach den Begegnungen mit deutscher Beteiligung.

Während der Hauptrunde ist Dyn-Moderatorin Lea Rostek in Herning (Dänemark) vor Ort. Sie versorgt Fans unter anderem während der Dyn Watch Partys, aber auch über die Social Media-Kanäle von Dyn mit exklusiven Eindrücken von der Weltmeisterschaft.

Marcel Wontorra, Chief Operating Officer bei Dyn: »Wir geben Fans wie gewohnt die Möglichkeit, nah an ihren Lieblingssportarten und den Stars dran zu sein. Auch wenn wir die Begegnungen der Weltmeisterschaft nicht übertragen, gibt es bei Dyn spannende Formate zwischen den Spielen und währenddessen. Wir bieten beste Handball-Unterhaltung und die Möglichkeit, noch stärkere Eindrücke und Emotionen rund um die Weltmeisterschaft zu erhalten.«