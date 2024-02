Handball-EM bei Dyn

Live-Berichterstattung und redaktionelles Rahmenprogramm setzten neue Maßstäbe für Handball: 150 Stunden Live-Handball bei Dyn.

Dyn übertrug als einziger Sender in Deutschland alle 65 Spiele vom Auftakt bis zum Finale, umrahmt von einem umfangreichen Programm aus Kommentierung, Expertenwissen, Interviews und Highlight-Videos. Alle Spiele sind weiterhin abrufbar bei Dyn.

Die deutsche Mannschaft ging mit einem respektablen vierten Platz aus der ersten Heim-EM, auch wenn es mit der Qualifikation für Olympia leider nicht geklappt hat. Strahlende Sieger des Turniers sind Europameister Frankreich, Zweitplatzierter Dänemark und Bronzemedaillen-Gewinner Schweden.

Von der Weltrekord-Spiel zur Eröffnung bis zum spannenden Finale bot Dyn den Handballfans ein umfassendes und intensives Erlebnis der EHF Euro 2024. Die Live-Übertragungen erstreckten sich auf über 150 Stunden Live-Action, ergänzt durch exklusive Interviews, Expertentalks und Hintergrundberichte aus dem Dyn Handball-EM-Studio sowie im täglichem EM-Live-Update »Schnelle Mitte«.

Mit über 900 Posts in den sozialen Medien, darunter Bilder, Video-Highlight-Clips, Stories und mehr, hat Dyn die Fan-Community regelrecht in das Geschehen in den Hallen hineingezogen. So konnten Fans entscheidende Momente hautnah miterleben und tief in die Welt des europäischen Handballs eintauchen.

Das Format »Harzblut«, live gezeigt auf Instagram, erwies sich dabei als besonderer Fan-Magnet.

»Dyn ist stolz darauf, Teil dieser unvergesslichen Handball-EM gewesen zu sein und bedankt sich bei allen Fans für ihre leidenschaftliche Unterstützung unseres Programms auf allen Kanälen. Und bereits am 07. Februar startet die Rückrunde der Liqui Moly HBL mit zahlreichen Stars der Handball EM wie Juri Knorr, Julian Köster, Mathias Gidsel, Felix Claar oder Domagoj Duvnjak. Die Liga geht in ihre entscheidende Phase und alle Spiele werden dann wieder exklusiv bei Dyn live und auf Abruf zu sehen sein«, sagt Andreas Heyden, CEO von Dyn Media.

Dyn bietet auch nach Ende der EM ein umfassendes Angebot an jederzeit verfügbaren Aufzeichnungen an: Neben dem gesamten Turnier, insgesamt 150 Stunden, können sich Fans die besten Momente der Handball-EM auf Dyn jederzeit in Erinnerung rufen. Handball-Unterhaltung vom Feinsten, darunter zahlreiche Highlight-Clips und fesselnde Dokumentationen wie »Kretzsche – der Handball-Punk« und »Andreas Wolff – Unleashing the Beast«.