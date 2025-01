18 Kommentatoren parallel in einer Konferenz – DAZN schrieb am 8. Spieltag der Champions League Geschichte.

DAZN übertrug am 8. Spieltag der Champions League alle 18 Spiele live und exklusiv in voller Länge und bot zudem eine XXL-Konferenz mit allen Partien an.

Programmchef und Chefredakteur Michael Bracher gab am Produktionsort Plazamedia einen ersten kurzen Überblick der Mega-Übertragung (Produktionsbericht wird folgen).