Infinity League bei DAZN

Die zweite Edition der Infinity League, des Next-Gen-Indoor-Fußball-Events von DAZN, steigt am 22. März. Die beiden größten deutschen Klubs sind als erste Teilnehmer dabei.

Mit der Infinity League 2025 bringt DAZN die zweite Ausgabe des Next-Gen-Indoor-Fußball-Events zu den Sportfans.

Mit dem BVB schließt sich der Infinity League 2025 der nächste Hochkaräter an und verleiht dem Event neben Rekordmeister Bayern München zusätzliche Star-Power. Im »Klassiker« stehen sich bei der Infinity League gemischte Teams gegenüber, bestehend aus Champions aller Generationen, Legenden, aufstrebenden Talenten und prominenten Content Creators, Frauen und Männern. Die Begegnung verspricht nicht nur packende Action, sondern auch emotionale Geschichten und unvergessliche Momente – live vor Ort in München und weltweit for free auf DAZN. Gleichzeitig bietet sie einen Vorgeschmack auf die FIFA Klub-WM 2025, denn auch hier sind die Bayern und der BVB als deutsche Vertreter mit dabei und werden live und weltweit for free nur auf DAZN zu sehen sein.

Gespielt wird erneut auf dem revolutionären ASB GlassFloor und vor noch größerer Kulisse im BMW Park in München.

Die Zuschauer erwartet nicht nur Spitzenfußball, sondern auch ein mitreißendes Rahmenprogramm: Hochkarätige Live-Musik-Acts, immersive Technologie und interaktive Features schaffen eine Atmosphäre, die Fußball und Entertainment vereint. Tickets für den Event am 22. März sind ab sofort verfügbar.