Fifa Club-WM bei DAZN

DAZN überträgt die Fifa-Klub-Weltmeisterschaft 2025 exklusiv und weltweit – alle 63 Spiele live und kostenlos auf DAZN verfügbar.

Das neu geschaffene Turnier, das am 15. Juni 2025 beginnt und in zwölf Stadien in den USA ausgetragen wird, vereint 32 der erfolgreichsten Fußballvereine aus den sechs internationalen Fifa-Konföderationen. Im Turnier spielen neben internationalen Top-Klubs wie Real Madrid, Man City, Juventus, Boca Juniors, Inter Miami und Al Hilal auch die beiden deutschen Vertreter FC Bayern München und Borussia Dortmund. Für Österreich geht der FC Salzburg an den Start. Über einen Zeitraum von 29 Tagen werden alle 63 Spiele live und for free auf DAZN übertragen.

Um Zugriff auf das kostenlose Angebot zu erhalten, benötigen Fans lediglich einen DAZN-Account, aber kein kostenpflichtiges Abo.

»Diese bahnbrechende Vereinbarung mit der Fifa ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von DAZN, die ultimative Unterhaltungsplattform für Sportfans auf der ganzen Welt zu werden. Wir freuen uns sehr, die Exklusivrechte für dieses neue Kapitel des globalen Klubfußballs zu besitzen. Dies ist der Beginn unserer langfristigen Beziehung mit der Fifa und festigt unseren Status als Heimat des Fußballs. DAZN ist die einzige Sport-Streaming-Plattform, die eine wirklich globale Reichweite hat, mit weltweit führender Technologie und dem Ziel, allen Sportfans das beste digitale Erlebnis zu bieten. Wir setzen uns dafür ein, dass jeder Fan jeden Moment der spannenden Action dieses neuen erstklassigen Klubturniers sehen kann«, so Shay Segev, CEO Global von DAZN.

Alice Mascia, DAZN DACH CEO: »Die Fifa-Klub-Weltmeisterschaft 2025 ist ein Ereignis, das Fußballgeschichte schreiben wird, und wir sind stolz, den Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Möglichkeit zu bieten, alle Spiele kostenlos auf DAZN zu erleben. Indem wir dieses besondere Event von Anfang an einer breiten Fanbasis zugänglich machen, leisten wir einen wichtigen Beitrag, um das Turnier nachhaltig zu etablieren und die Begeisterung für den internationalen Klubfußball weiter zu stärken.«

Mit dieser Partnerschaft beginnt eine enge Zusammenarbeit zwischen DAZN und der Fifa, die weit über die Übertragungsrechte an der Klub-Weltmeisterschaft hinausgehen soll. So wird Fifa+, die umfangreiche Fußballbibliothek der Fifa mit legendären Momenten und ganzen Spielaufzeichnungen unter anderem aus vergangenen Weltmeisterschaften, Dokumentationen und zahlreichen Live-Spielen, auf der DAZN-Plattform integriert.