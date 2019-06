NEC: Kino der Zukunft

NEC will bei der CineEurope in Barcelona anhand aktueller Anwenderbeispiele zeigen, wie sich die Faszination des Kinos wieder zum Leben erwecken lassen könnte.

Die europäische Kinobranche hat einen starken Gewinneinbruch zu verzeichnen. So gingen die Einnahmen 2018 um 3,3 Prozent zurück: Das entspricht einer Verschlechterung um mehr als 230 Millionen Euro gegenüber 2017. Der Sektor hat mit der starken Konkurrenz durch On-Demand- und Streaming-Dienste zu kämpfen. Zur Wehr setzen sich Kinobetreiber mit Investitionen in neue Technologien. Diese sind auf ein besonderes Zuschauererlebnis ausgerichtet, das sich auf sämtliche Räumlichkeiten des Kinos erstreckt.

Auf der CineEurope in Barcelona will NEC zeigen, wie innovative Technologien zur Renaissance des Kinos beitragen können. Ein Highlight sei der neue Projektor NC2402ML – der erste Kinoprojektor, der ein modular aufgebautes Laserlichtsystem mit Projektor als Komplettpaket bietet. Das Gerät liefert demnach gestochen scharfe Laserbilder. Der modulare Ansatz ermöglicht es Vorführern, passende Lichtmodule entsprechend der gewünschten Helligkeit einzubauen, so NEC.

Der Einsatz des Projektors NC2402ML geht mit einem neuen Finanzierungsmodell einher, das als »Light as a Service« bezeichnet wird: Betreiber können das Gerät mieten und dadurch ihre Investitionsausgaben senken. Darüber hinaus wird ihnen eine konstante Helligkeitsleistung garantiert. Im seltenen Fall eines Ausfalls oder einer Helligkeitsreduzierung schaltet sich sofort eine Ersatz-Laserlichtquelle hinzu.

Neben den neuesten RB–Laserprojektoren präsentiert NEC Lösungen, die den Zuschauern außerdem ein immersives Erlebnis über die ganze Dauer des Kinobesuches hinweg bieten sollen: großflächige Touchscreens zur Wandmontage oder als Tischflächen sowie Videowände und dvLED-Lösungen.

Messe-Highlights im Überblick:

Neuer modularer NC2402ML-Projektor

Large Format Displays (55 Zoll und 98 Zoll) der C-Serie für Verkaufstheken, digitale Menütafeln und Kassen

Ein interaktiver Touch Table (55 Zoll) und Large Format Displays der C-Serie (86 Zoll) für Servicebestellungen sowie 5×5 dvLED-Screens (137 Zoll) für Film-Previews

Ein High Brightness Display (55 Zoll), ein Display für den Außenbereich (75 Zoll) und Modelle mit Spiegelglas (55 Zoll) für digitale Filmposter und Trailer

»In vielen Regionen der Welt sehen sich Kinobetreiber einem harten Wettbewerb gegenüber«, meint Alain Chamaillard, Head of Cinema EMEA and CIS bei NEC Display Solutions Europe. »In den USA erreichten die Besucherzahlen 2017 den niedrigsten Stand seit 25 Jahren – und die Zahlen für Europa sind kaum ermutigender.«

Chamaillard weiter: »Der Schlüssel zum Revival des Kinos ist es, den Kinobesuch wieder zu einem besonderen Erlebnis zu machen. Neue Technologien im Vorführsaal wie 4K und 3D sind natürlich wichtig. Doch entscheidend ist es, an den Spielstätten ein einzigartiges Event zu vermitteln. Deshalb gewinnen neue Kinoformate wie das Secret Cinema, das Gourmet Viewing oder das Hot Tub Cinema immer mehr an Bedeutung. Der Einsatz der richtigen Display-Technologie kann das Kinoerlebnis der Besucher verändern: Beispiele sind Touchscreens, über die Tickets und Snacks bestellt werden, oder Filmtrailer, die im Foyer und dem Kinosaal betrachtet werden können. Auch die Ausstattung der Räumlichkeiten mit Videowänden wirkt beeindruckend auf die Besucher. Wir freuen uns darauf, auf der CineEurope 2019 gemeinsam mit den Messebesuchern zu diskutieren, wie das Kino wieder zum unvergesslichen Erlebnis wird.«