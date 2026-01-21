Adobe präsentiert KI-gestützte Videotools und unterstützt Kreative

Adobe hat anlässlich des Sundance Film Festivals neue KI-Innovationen für die Videobearbeitung vorgestellt und kündigt Fördermittel in Höhe von fast 10 Millionen US-Dollar für Filmschaffende an.

Mit den Updates in Premiere Pro, After Effects und Firefly Boards will der Software-Konzern die Postproduktion beschleunigen und kreativen Talenten neue Möglichkeiten eröffnen.

Videobearbeitung

Die neuen Funktionen setzen auf KI-gestützte Automatisierung zeitaufwändiger Arbeitsprozesse.

Zu den Highlights gehören intelligente Maskierungswerkzeuge in Premiere Pro, die Rotoscoping-Aufgaben von Stunden auf Sekunden reduzieren. Die Objektauswahl und Maskierung komplexer Motive wird durch KI deutlich vereinfacht.

Objektauswahl und Maske: Eine neue Funktion verändert den Auswahl- und Maskierungsprozess grundlegend und macht das Verfolgen komplexer Motive deutlich schneller, einfacher und intuitiver.

Formmasken: Die neu gestalteten Ellipsen-, Rechteck- und Stiftmasken bieten jetzt mehr kreative Kontrolle bei der Arbeit mit Effekten wie dem Unkenntlichmachen von Gesichtern, der Neubeleuchtung von Bildausschnitten und vielem mehr.

Firefly Boards-Integration: Die nahtlose Verbindung zwischen dem AI-first-Kollaborationsworkspace von Adobe und den Videobearbeitungstools ermöglicht die Ideenfindung und visuelle Planung in Echtzeit während der Pre- und Postproduktion, wobei die Assets direkt an Premiere gesendet werden, um dort professionell bearbeitet zu werden.

Stock Panel: Die neue Adobe Stock-Integration in Premiere kann über 52 Millionen Clips durchsuchen, in der Vorschau anzeigen, lizenzieren und importieren. Die Anwendung muss dazu nicht verlassen werden.

After Effects erhält native parametrische 3D-Meshes, über 1.300 kostenlose Substance 3D-Materialien sowie erweiterte Funktionen für variable Schriftanimation. Die nahtlose Integration von Firefly Boards ermöglicht Teams zudem, direkt in Premiere Pro mit KI-Modellen von Adobe, Google, OpenAI und Runway zu arbeiten.

Native parametrische 3D-Meshes: Neue Funktionen zum Entwerfen und Anpassen von 3D-Formen mithilfe parametrischer Meshes und kombinierbarer Formen, mit neuen Punkt- und Parallellinien-Schatten zur Verbesserung von Assets wie stilisierten Grafiken und fotorealistischen Kulissen.

Über 1.300 kostenlose Substance 3D-Materialien: Zugriff auf Tausende neuer Assets und animierbarer Eigenschaften, um Materialien auf native und importierte Meshes anzuwenden und atemberaubende Bewegungsgrafiken mit verbessertem Realismus und kreativer Kontrolle zu erstellen.

Variable Schriftanimation: Ergänzungen zum Textanimator-System mit vollständiger Unterstützung für Keyframes, Expressionen und flexible Steuerelemente für Titel und Vorlagen, die Videos eine spannende und auffällige Dynamik verleihen.

Verbesserte Vektor-Workflows: Tool zum Importieren von SVGs als native Formebenen unter Beibehaltung der bearbeitbaren Farbverläufe und Transparenz aus Illustrator.

20 Millionen Dollar für unterrepräsentierte Kreative

Adobe stockt seinen Film- und TV-Fonds 2026 um weitere 10 Millionen US-Dollar auf. Damit investiert das Unternehmen innerhalb von drei Jahren insgesamt 20 Millionen Dollar in die Förderung unterrepräsentierter Talente. Der Fonds unterstützt Kreative aus benachteiligten Communities mit Stipendien, professionellen Tools, Mentoring-Programmen und Ausbildungsplätzen. Neue Partner wie Rideback rise und Dimz Inc. ergänzen bestehende Kooperationen mit Gold House und der Group Effort Initiative. Zudem führt Adobe ein Direktförderprogramm für Filmschaffende ein, die KI in ihre Workflows integrieren möchten.

Branchenstandard beim Sundance

Die Relevanz von Adobe-Tools für die Filmbranche zeigt: Laut der jährlichen Umfrage des Sundance Institute nutzten 85 Prozent der Festivalteilnehmer 2026 Adobe Creative Cloud-Anwendungen für ihre Produktionen. Zu den mit Premiere geschnittenen Filmen gehören unter anderem »Chasing Summer«, »Wicker« und »The Brittney Griner Story«.

Die neuen Funktionen werden diese Woche ausgerollt und sind für Creative Cloud-Abonnenten verfügbar.