Moments Lab: KI-gestützte Inhaltserkennung in Premiere Pro

Neue Integration stellt die MXT-1.5 KI-indizierten Mediensammlungen von Moments Lab innerhalb der Adobe Premiere Pro-Oberfläche zur Verfügung.

Das KI- und Videosearch-Unternehmen Moments Lab (ehemals Newsbridge) kündigt ein Plugin für Adobe Premiere Pro an, das Benutzern direkten Zugriff auf den Cloud Media Hub von Moments Lab innerhalb der Premiere Pro-Oberfläche bietet. Editor_innen können nun schnell auf die besten Momente zugreifen, die von der KI vorgeschlagen wurden, ohne zwischen Bildschirmen wechseln oder Dateien herunterladen und erneut hochladen zu müssen.

Das Moments Lab Adobe Premiere Pro Plugin bietet eine vollständige Synchronisierung zwischen dem Projekt-Panel-Ordner von Premiere Pro und Moments Lab und bringt die multimodale KI für die Videosuche, MXT-1.5, zu Adobe-Nutzern. Mit MXT-1.5 können Editor_innen auf KI-generierte redaktionelle Informationen über ihre Videos zugreifen, darunter Zusammenfassungen, Aufschlüsselungen der wichtigsten Sequenzen und die überzeugendsten Zitate, um Videoinhalte schnell zu erfassen, ohne sie sich in ihrer Gesamtheit ansehen zu müssen.

»Editoren verlieren wertvolle Zeit, wenn sie zwischen verschiedenen Benutzeroberflächen wechseln müssen, um die Clips zu finden, die sie für einen Rohschnitt benötigen«, so Philippe Petitpont, Mitbegründer und CEO von Moments Lab. »Das Moments Lab Adobe Premiere Pro-Plugin bietet Redaktions- und Kreativteams eine 360-Grad-Ansicht ihrer Inhalte im Cloud Media Hub und aller Story-Möglichkeiten, ohne Premiere zu verlassen oder das Filmmaterial vollständig ansehen zu müssen.«

Petitpont ergänzt: »Mit diesem Panel können Adobe-Benutzer in weniger als fünf Minuten überzeugende Clips aus Moments Labs in das Projekt-Panel und auf ihre Timeline ziehen – und das ist erst der Anfang. Wir arbeiten an einer bahnbrechenden neuen kreativen Erfahrung, die es Content-Produzenten ermöglichen wird, einen Rohschnitt noch schneller zu erstellen.«

Moments Lab wird sein Plugin für Adobe Premiere Pro zusammen mit seinen preisgekrönten multimodalen KI- und Cloud-basierten Produkten auf der IBC2024 in Halle 5, Stand 5.H60, vorstellen.