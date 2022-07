SWR betreibt eigenes 5G-Campusnetzwerk

Der SWR experimentiert mit Multikameraproduktionen auf Basis eines 5G-Campusnetzwerks.

Um experimentieren zu können, wie man am besten mit 5G in der TV-Produktion arbeiten kann, nutzt der SWR sein eigenes 5G-Campusnetzwerk und hat zusammen mit dem Hersteller Smart Mobile Labs ein System entwickelt, das Multikameraproduktionen mit herkömmlichen Smartphones ermöglicht.

Firmenvideo: Dr. Roland Beutler vom SWR und Rüdiger Hnyk von Smart Mobile Labs erläutern die Testinstallation im TV-Garten des SWR in Baden-Baden.

Schon seit 2020 leitet der SWR das Innovationsprojekt »5G Media2Go«. Dabei geht es um die Nutzung von 5G-Technologien zur Verbreitung von linearen und nichtlinearen Inhalten auf Smartphones und Infotainmentsystemen in Fahrzeugen. Dabei betreibt der SWR sein eigenes 5G-Broadcast-Netz. Nun nutzt der Sender 5G-Technologie in einer Testinstallation auch für ortsunabhängige kabellose Remote-Produktion.

Dem Sender geht es laut Dr. Roland Beutler aus der Abteilung Strategie Programmverbreitung des SWR in der Testinstallation darum, auch einfache und kostengünstige Möglichkeiten für die Produktion und Kontribution von Inhalten auf der Basis von 5G-Technologien auszuprobieren. Der Sender will also nicht mehr nur die Verbreitung seiner Programmen über die 5G-Technologie vorantreiben, sondern will auch wichtige Vorteile bei der Produktion von Beiträgen erreichen.

SWR nutzt eigenes 5G-Campusnetz

Zusammen mit Smart Mobile Labs installierte der SWR im Fernsehgarten in Baden-Baden sein eigenes 5G-Campusnetz, um die Tauglichkeit von 5G für Produktionszwecke zu testen. Das primäre Interesse des SWR ist es dabei nach Unternehmensangaben, zu untersuchen, inwieweit die 5G-Technologie zukünftig für ortsunabhängige, kabellose Remote-Produktionen genutzt werden kann.

Eigenes lokales 5G-Netz bei aktuellen Nachrichtenbeiträgen

Typische Anwendungsfälle wären aktuelle Nachrichtenbeiträge, wie auch Berichte von Ereignissen im Land mit kurzer Vorlaufzeit. Im Anwendungsfall würde ein Produktionsteam am jeweiligen Ort seine eigene 5G-Basisstation aufbauen, alle Produktionsmittel andocken und die Produktion im eigenen lokalen 5G-Netz kabellos durchführen. Über ein öffentliches 5G-Netz kann die Produktion dann von einer anderen Stelle aus kontrolliert und gesteuert werden.

Handelsübliche Smartphones als Produktionsmittel

Es sollen in erster Linie handelsübliche Smartphones als Produktionsmittel zum Einsatz kommen. Einerseits sind Smartphones die natürlichen Endgeräte für 5G-Netze, andererseits verfügen sie heute über Audio- und Video- Qualitäten, die für viele Produktionen vollkommen ausreichend sind, so der SWR.

Reduzierte Kosten und mehr Flexibilität durch 5G

Der SWR verspricht sich von der Verwendung von 5G-Technologie mehr Flexibilität, vor allem aber auch reduzierte Kosten, da im Idealfall auf massentaugliche Technologie zurückgegriffen werden kann und keine spezielle Ausrüstung für die Erstellung von Beiträgen mehr nötig ist.