BR: Investigative Untersuchung von KI-Systemen

In einem Whitepaper veröffentlicht das AI + Automation Lab des Bayerischen Rundfunks Untersuchungen zu KI-Systemen.

Künstliche Intelligenz (KI) bleibt in den Schlagzeilen, doch wer kann beurteilen, welche neuen Tools im Interesse der Gesellschaft wirken und welche nicht?

In einem Whitepaper veröffentlicht das AI + Automation Lab des Bayerischen Rundfunks jetzt vier erprobte Recherche-Ansätze, um KI-Systeme investigativ zu untersuchen. Dazu gehören etwa strukturierte Experimente mit Algorithmen, technische Analysen oder die Informationssammlung mit juristischen Mitteln.

Das AI + Automation Lab des Bayerischen Rundfunks hat zusammen mit BR Data und BR Recherche langjährige Erfahrung in der investigativen Recherche zu Algorithmen und KI.

»Als Werkzeugkasten kann das Whitepaper Journalist_innen dabei helfen, mehr Licht in Blackboxen und Algorithmen zu werfen«, so Uli Köppen, Redaktionsleitung AI + Automation Lab. »Wichtig ist dabei vor allem, Menschen mit technischer Expertise stärker in Redaktionen zu integrieren.«

Das 20seitige Whitepaper finden Sie als PDF-Datei hier. Eine Kurzfassung ist als Artikel auf dem BR-Next-Blog bei Medium hier erschienen.