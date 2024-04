Die Zukunft ist hier: KI-Videowerkzeuge von Adobe

Adobe präsentiert KI-Innovationen zur Verbesserung professioneller Video-Workflows in Adobe Premiere Pro.

Die neuen generativen KI-Videowerkzeuge, die in diesem Jahr in Premiere Pro eingeführt werden, optimieren die Arbeitsabläufe und eröffnen neue kreative Möglichkeiten, von der Erweiterung einer Aufnahme bis zum Hinzufügen oder Entfernen von Objekten in einer Szene.

Adobe hat eine Vorschau auf bahnbrechende generative KI-Innovationen in Adobe Premiere Pro gegeben, die Videoerstellung und Produktionsworkflows neu definieren und neue kreative Möglichkeiten bieten, die jeder professionelle Cutter benötigt, um mit dem hohen Tempo der Videoproduktion Schritt zu halten.

Die neuen generativen KI-Werkzeuge, die in diesem Jahr in Premiere Pro eingeführt werden, ermöglichen es Anwendern, die Bearbeitung aller Videos zu optimieren, einschließlich des Hinzufügens oder Entfernens von Objekten in einer Szene oder der Erweiterung eines bestehenden Clips.

Diese neuen Bearbeitungsabläufe werden von einem neuen Videomodell unterstützt, das sich in die Familie der Firefly-Modelle einreiht, zu denen Bild-, Vektor-, Design- und Texteffekte gehören. Adobe setzt die Entwicklung der Firefly-KI-Modelle in den Kategorien fort, in denen das Unternehmen über fundiertes Fachwissen verfügt, wie z. B. Bild, Video, Audio und 3D, und wird diese Modelle tief in Creative Cloud und Adobe Express integrieren.

Adobe gab auch einen Ausblick auf seine Vision, generative KI-Modelle von Drittanbietern direkt in Adobe-Anwendungen wie Premiere Pro zu integrieren. Die Creative Cloud verfügt seit jeher über ein reichhaltiges Partner- und Plugin-Ökosystem. Mit dieser Weiterentwicklung soll Premiere Pro als das flexibelste und am besten erweiterbare professionelle Videowerkzeug ausgebaut werden, das in jeden Workflow passt.

Kunden wünschen sich laut Adobe eine große Auswahl und viele Möglichkeiten bei der Erstellung und Bearbeitung der nächsten Generation von Unterhaltungs- und Medienprodukten.

Laut Adobe zeigen erste Untersuchungen, wie professionelle Videoredakteure in Zukunft die in Premiere Pro integrierten Videogenerierungsmodelle von OpenAI und Runway nutzen könnten, um B-Rolls zu generieren und in ihr Projekt zu integrieren. Es wird auch gezeigt, wie Pika Labs mit dem Werkzeug Generative Extend verwendet werden kann, um einige Sekunden am Ende einer Aufnahme hinzuzufügen.

Mit den neuen generativen KI-Funktionen, die auf Adobe Firefly und einer Vielzahl von Modellen von Drittanbietern basieren, gibt Adobe seinen Kunden Zugang zu einer Reihe neuer Funktionen, ohne dass sie die Workflows verlassen müssen, die sie täglich in Premiere Pro nutzen.

»Adobe gestaltet jeden Schritt der Videoerstellung und des Produktionsworkflows neu, um Kreativen neue Möglichkeiten und Flexibilität zu geben, ihre Visionen zu verwirklichen«, sagt Ashley Still, Senior Vice President, Creative Product Group bei Adobe. »Indem wir generative KI-Innovationen tief in die Kern-Workflows von Premiere Pro integrieren, lösen wir echte Probleme, mit denen Videoredakteure tagtäglich konfrontiert sind, und geben ihnen mehr Raum, sich auf ihr Handwerk zu konzentrieren.«







Adobe kündigte außerdem die baldige allgemeine Verfügbarkeit von KI-gestützten Audio-Workflows in Premiere Pro an, darunter neue Überblendungsgriffe, Clip-Badges, dynamische Wellenformen, KI-basiertes Kategorie-Tagging und mehr.

Die Zukunft der generativen KI in Premiere Pro

Adobe präsentierte eine Technologievorschau auf generative KI-Workflows, die noch in diesem Jahr in Premiere Pro eingeführt werden und auf einem neuen Videomodell für Firefly basieren. Darüber hinaus zeigt eine frühe Vorschau, wie professionelle Cutter in Zukunft die Videogenerierungsmodelle von Open AI und Runway nutzen könnten, um B-Rolls zu generieren, oder wie sie Pika Labs mit dem Werkzeug Generative Extend verwenden könnten, um einige Sekunden am Ende einer Aufnahme hinzuzufügen.

Generative Extend: Fügen Sie nahtlos Frames hinzu, um Clips zu verlängern, so dass es einfacher ist, Schnitte perfekt zu timen und sanfte Übergänge hinzuzufügen. Diese Technologie löst ein häufiges Problem, mit dem professionelle Cutter tagtäglich konfrontiert werden. Sie ermöglicht es ihnen, zusätzliche Medien für die Feinabstimmung von Schnitten zu erstellen, eine Aufnahme für einen zusätzlichen Beat zu halten oder einen Übergang besser abzudecken.

Hinzufügen und Entfernen von Objekten: Wählen Sie einfach Objekte aus, verfolgen Sie sie und ersetzen Sie sie dann. Entfernen Sie unerwünschte Objekte, ändern Sie die Garderobe eines Schauspielers oder fügen Sie schnell Dekorationen wie ein Gemälde oder fotorealistische Blumen auf einem Schreibtisch hinzu.

Text zu Video: Generieren Sie direkt in Premiere Pro völlig neues Filmmaterial. Geben Sie einfach Text in eine Eingabeaufforderung ein oder laden Sie Referenzbilder hoch. Diese Clips können zur Ideenfindung und Erstellung von Storyboards oder als B-Roll zur Ergänzung von Live-Action-Material verwendet werden.

Während sich ein Großteil der ersten Gespräche über generative KI auf einen Wettbewerb zwischen Unternehmen konzentrierte, um das »beste« KI-Modell zu entwickeln, sieht Adobe die Zukunft in einer viel größeren Vielfalt. Adobes jahrzehntelange Erfahrung mit KI zeigt, dass KI-generierte Inhalte dann am nützlichsten sind, wenn sie ein natürlicher Teil der täglichen Arbeit sind. Für die meisten Adobe-Kunden ist generative KI nur ein Ausgangspunkt und eine Inspirationsquelle, um kreative Wege zu beschreiten.

Adobe hat es sich zum Ziel gesetzt, branchenübliche Werkzeuge und nahtlose Arbeitsabläufe bereitzustellen, die es Anwendern ermöglichen, beliebige Materialien aus beliebigen Quellen plattformübergreifend zu nutzen, um mit der Geschwindigkeit ihrer Vorstellungskraft zu arbeiten. Ob Adobe Firefly oder andere spezialisierte KI-Modelle, Adobe arbeitet daran, den Integrationsprozess innerhalb der Adobe-Anwendungen so nahtlos wie möglich zu gestalten, betont der Hersteller.

Adobe hat seine eigenen KI-Modelle mit der Verpflichtung zu verantwortungsbewusster Innovation entwickelt und plant, das Gelernte anzuwenden, um sicherzustellen, dass die Integration von Modellen Dritter in seine Anwendungen mit den Sicherheitsstandards des Unternehmens übereinstimmt.

Als einer der Mitbegründer der Content Authenticity Initiative verpflichtet sich Adobe, Content Credentials – eine kostenlose, quelloffene Technologie, die als Kennzeichnung für Online-Inhalte dient – mit den in seinen Anwendungen produzierten Assets zu verknüpfen, damit die Nutzer erkennen können, wie die Inhalte erstellt wurden und welche KI-Modelle zur Generierung der auf Adobe-Plattformen erstellten Inhalte verwendet wurden.

KI-gestützte Audio-Workflows allgemein in Premiere Pro verfügbar

Zusätzlich zu Adobes neuen generativen KI-Videowerkzeugen werden im Mai neue Audio-Workflows in Premiere Pro allgemein verfügbar sein, die Editoren alles bieten, was sie zur präzisen Steuerung und Verbesserung der Tonqualität benötigen. Zu den neuen Funktionen gehören:

Interactive Fade Handles: Editoren können benutzerdefinierte Audioübergänge schneller als je zuvor erstellen, indem sie einfach die Clipgriffe ziehen, um Audioüberblendungen zu erzeugen.

New Essential Sound badge with audio category tagging: AI kennzeichnet Audioclips automatisch als Dialog, Musik, Soundeffekte oder Ambiente und fügt ein neues Symbol hinzu, so dass Cutter mit einem Klick sofort auf die richtigen Steuerelemente für die jeweilige Aufgabe zugreifen können.

Effect-Badges: Neue visuelle Indikatoren machen es einfach, zu sehen, welche Clips mit Effekten versehen sind, schnell neue hinzuzufügen und automatisch Effektparameter direkt in der Sequenz zu öffnen.

Neu gestaltete Waveforms in der Timeline: Die Waveforms passen sich intelligent an, wenn sich die Höhe der Clips ändert, und neue Farben machen die Sequenzen leichter lesbar.

Darüber hinaus ist das KI-gestützte Werkzeug »Sprache verbessern«, das unerwünschte Geräusche sofort entfernt und schlecht aufgenommene Dialoge verbessert, seit Februar allgemein verfügbar.