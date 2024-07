Evertz Ease Live: Fußball interaktiv

Die europäischen Fußball-Wettbewerbe der Uefa waren Anlass für Servus TV, die Evertz-Tochter Ease Live mit einer 2nd Screen Fußball-App zu beauftragen.

Die Fußball-App bringt den Zuschauern der linearen Übertragungen der EM und weiterer UEFA-Wettbewerbe u.a. statistische Spieldaten in Echtzeit, Teilnahme an Abstimmungen und die Eigenschaften des 1. wie des 2. Screens auf Smartphones, Tablets etc.

Die Technologie von Ease Live ermöglicht den Zuschauerinnen und Zuschauern, »sich mehr und tiefer für den Sport und ihre Lieblingsteams zu engagieren«, so David Morgenbesser, Chief Commercial Officer Red Bull Media House. Er schaut aber auch auf die andere Seite: »Darüber hinaus bieten wir unseren beratenden Partnern die hochinnovative Möglichkeit, ihre Marken in emotionalen Live-Sportumgebungen zu platzieren.«

Laut ServusTV haben sich während der Spiele der Uefa Champions League bis zu 78% der Interaktiv-Nutzer an Live-Umfragen z.B. zum »Man of the Match« beteiligt, was zu einer Steigerung der Nutzungszeit um 35% geführt habe.

Auf dem Prinzip »Software as a Service« (SaaS) basierend entwickelte Ease Live eine Echtzeit-Lösung für die interaktive Überlagerung von Content. Das Produkt »hat einen Maßstab für künftige Innovationen bei Livesport-Übertragungen gesetzt«, blickt Morgenbesser auf künftige gemeinsame Projekte voraus.