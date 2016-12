ZDF modernisiert mehrere Studios mit Editshare

Das ZDF investiert in Editshare-Produkte: Shared Storage des Typs XStream, das Production Asset Management System Flow und die Archivierungslösung Ark. Der Sender stattet damit die Fernsehstudios in Bremen, Kairo, Istanbul, New York, Saarbrücken, Tel Aviv und Warschau aus.

Im Zuge der Umstellung von der bandbasierten auf die bandlose Fernsehproduktion wird jeder der aufgeführten ZDF-Standorte mit einer EditShare XStream HT 32TB Shared Storage-Plattform sowie einer Ark 24-Slot LTO Tape Library ausgestattet. Die integrierte Flow Production Asset Management-Lösung bietet eine End-to-End-Medienverwaltung mit Tools zur Automatisierung komplexer und/oder wiederkehrender Arbeitsabläufe.

BFE Studio und Medien Systeme wurde als gesamtverantwortlicher Generalunternehmer mit der Installation der neuen Technik an mehreren ZDF-Standorten beauftragt. Ronald Richter, Senior Solutions Architect bei BFE, hebt die Bedeutung der Integration des vorhandenen Avid Newscutter und der auf P2 basierenden Broadcast-Technik hervor: »Wir führten mit den Leuten vom ZDF einen Proof of Concept-Test durch. Der vorhandene Avid Newscutter wurde dabei mit EditShare verbunden und musste die üblichen Workflow-Szenarios durchlaufen. Hierbei wurde die EditShare Software-Lösung Flow zum Aufspielen von P2 Content und zur Content-Archivierung und Wiederherstellung von Content auf und von Ark verwendet. Binnen 3 Tagen konnte uns das ZDF bestätigen, dass EditShare die richtige Lösung für dieses weitreichende Modernisierungsprojekt ist.«

Neben Ingest, Storage, Archivierung und Asset Management bietet Editshare den ZDF-Editoren auch Tools für Media-Sharing. Editshare hebt hervor, dass diese Funktionen zu den besonderen Stärken des Systems gehören. Das kollaborative, gemeinsame Arbeiten an Projekten werde mit der neuen Editshare ungleich einfacher, weil Editshare ein modernes Projekt- und Filesharing biete.

Flow Ingest generiere Proxys, die in einer Datenbank gespeichert und von jedem innerhalb des EditShare-Netzwerks via Flow Client genutzt werden können. Einfach zu bedienende Tools ermöglichen es den Mitarbeitern Material zu sichten, blitzschnell auszuwählen und den ZDF-Cuttern zum endgültigen Packaging zu übermitteln. Die schlüsselfertige EditShare Shared Storage-Lösung wurde für kreative Teams konzipiert, die eine einfache Verwaltung schätzen, so Editshare.