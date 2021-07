ARD/ZDF: MPE mit IP-Funktionalität modernisiert

Die gemeinsame Mobile Produktionseinheit (MPE) von ARD und ZDF wurde modernisiert und weist nun volle IP-Funktionalität auf.

Im Auftrag von ARD und ZDF hat Logic Media Solutions die Migration der gemeinsamen Mobilen Produktionseinheit (MPE) der Sender an IP-Infrastrukturen angebunden. Logic hat schon umfassende Erfahrung mit der IP-Migration im Broadcast-Bereich und stellte mehrfach schon große Studio- und Produktionsgebäude auf IP-Infrastrukturen um. Bei der MPE wurde nun eine mobile und flexible Flightcase-Infrastruktur auf Basis von fünf Flightcase-Racks realisiert.

Die MPE besteht aus unterschiedlichsten Komponenten, die individuell auf Einsatzzweck und Veranstaltung abgestimmt und dementsprechend jeweils maßgeschneidert zusammengestellt wird. Sie wird gemeinschaftlich von ZDF und ARD bei Veranstaltungen genutzt, die aufgrund ihrer Größe und Komplexität mit herkömmlichen Produktionsmitteln (Ü-Wagen, Vor-Ort-Studio) nicht anders bewältigt werden können — so etwa bei Fußball-Europa- und Weltmeisterschaften oder Olympischen Sommer- und Winterspielen.

Um auf neue Herausforderungen mit einem Höchstmaß an Flexibilität reagieren zu können, entschied man sich im Rahmen der Reinvestition zentraler Komponenten, die MPE mit fünf neu konzeptionierten Flightcase-Racks im Kern auf eine vollständig IP-basierte Infrastruktur umzustellen. Das System bietet größtmögliche Flexibilität und Skalierbarkeit und ermöglicht es, auch kurzfristige Erweiterungen oder temporäres Leih-Equipment einzubinden. Im Falle der ablaufenden Fußball-EM und der kommenden Olympischen Sommerspiele in Tokio wurde etwa die Nutzung weiterer EVS-Server angebunden.

Das System stellte und stellt noch bis Ende der EM die Produktionsinfrastruktur im National Broadcast Center (NBC) der Fußball-EM in Mainz zur Verfügung, es nimmt hier die Signale aus dem nahe Amsterdam gelegenen International Broadcast Center (IBC) entgegen.

Hierfür setzte Logic Komponenten seiner Partner ein, aber auch Third-Party-Devices. Durch die IP-basierte Infrastruktur konnte sichergestellt werden, dass die verschiedenen Komponenten einwandfrei und nahtlos miteinander arbeiten, die Schnittstellen zur Hardware flexibel gestaltet sind, Konvertierung und Signaltransport fehlerfrei funktionieren und das System jederzeit flexibel wachsen kann, so Logic. Die MPE-Racks arbeiten auf Basis von SMPTE 2110, SMPTE 2022-7 redundant, inklusive NMOS (IS-04/IS-05). Sie sind PTP-konform und können in ihrer Gesamtheit 1.500 Videoverbindungen und bis zu 5.000 Audioverbindungen verarbeiten.

Konkret verwendete Komponenten für die MPE-Racks

Konkret implementierte Logic in den Racks Grass Valley IQUCP-Systeme als Gateways und Grass Valley MV821 Multiviewer. Weitere Third-Party-Devices, die bereits SMPTE 2110 konform arbeiten, wurden ebenso als Gateways, Multiviewer und Processing Devices (etwa 1080i/1080p-Konverter) eingesetzt.

Geräte aus der Virtuoso-Baureihe von Nevion dienen als Gateways und für Advanced Monitoring der ein- und ausgehenden Leitungen. Die Audiomatrix wird ebenfalls mit zwei weiteren Nevion-Virtuoso-Einheiten realisiert, die 2.048 x 2.048 MADI-Anbindungen ermöglichen.

Auch die im System verbauten Switches sind für alle Eventualitäten ausgelegt: Zehn Mellanox SN3700c und zwei eMerge Switches liefern einen Throughput von bis zu 12,8 TBit/s.

Die MPE-Einheiten können so rund 800 SDI-zu-IP- und ebenso viele IP-zu-SDI-Wandlungen verarbeiten. Das ganze System wird von einem übergeordneten Broadcast Controller gesteuert. Interessant ist die Verwendung von Nevions VideoIPath als SDN Orchestration-Layer, der zwischen den Endgeräten und dem Netzwerk eine Steuerschicht für den Broadcast Controller darstellt.

Von der Fußball-EM zu den Sommerspielen — aber am gleichen Ort

Bei der aktuellen auslaufenden Fußball-EM beziehen ZDF und ARD ihre Signale aus dem IBC nahe Amsterdam, ohne ein großes Produktionsteam vor Ort zu haben Die Signale gehen parallel von Amsterdam nach Mainz ins NBC und nach Köln zum Sportcampus der ARD. Die Standorte Amsterdam, Mainz und Köln sind mit einer 10 GBit/s Glasfaser-Ringleitung miteinander verbunden. (Infos hier: Fußball-EM: Remote-Workflows hinter den Kulissen und Fußball-EM unter besonderen Vorzeichen.

Die von Logic modernisierten und auf IP umgestellten MPE-Racks sind derzeit beim ZDF auf dem Lerchenberg in Mainz aufgebaut und stellen dort sowohl die SMPTE-2110-Produktionsinfrastruktur für die Fußball-EM als auch für die in Kürze startenden Olympischen Sommerspiele in Tokio, die gemeinsam mit dem NDR im Mainzer NBC produziert werden.