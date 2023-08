CBC/Radio-Canada modernisiert Broadcast-Management-System mit Arvato Systems

CBC/Radio-Canada will die plattformübergreifende Verwertung von audiovisuellen Programmen und deren Monetarisierung verbessern — und nutzt dafür künftig das gesamte Lösungs-Portfolio der Broadcast Management Suite (BMS) von Vidispine.

CBC/Radio-Canada lancierte vor einigen Monaten eine offene Ausschreibung, um sein bestehendes Broadcast-Management-System zu ersetzen. Dabei suchte die staatliche Rundfunkgesellschaft nach einer innovativen und nachhaltigen Lösung, um die Planung und Vermarktung der linearen und nicht-linearen Inhalte zu ermöglichen. Ziel war es, aktuelle Herausforderungen zu lösen und eine effiziente und zukunftssichere Lösung zu schaffen.

Arvato Systems setzte sich dabei im Rahmen des globalen Auswahlverfahrens gegen verschiedene namhafte Anbieter durch. Die Ausschreibung umfasste mehr als 800 funktionale und technische Anforderungen, die es zu erfüllen galt, gefolgt von detaillierten Systemdemos und direktem Zugriff auf eine Testumgebung. Aus dem anspruchsvollen Evaluierungsprozess ging die Broadcast Management Plattform Vidispine-BMS von Arvato Systems als klarer Gewinner hervor – und dies für beide ausgeschriebenen Lose:

– Medienrechte-Management und Programmplanung

– Werbezeitenvermarktung und Disposition

Die nahtlose Implementierung aller Vidispine-Komponenten in die Systemlandschaft von CBC/Radio-Canada erfolgt laut Hersteller mittels agiler Projektmethodik. Das Projektteam verfolgt mit diesem agilen Ansatz eine schrittweise Transformation vom bestehenden System in die neue Lösungswelt.

Auch die nachgewiesene Erfolgsbilanz, die marktführende Position von Arvato Systems in Kanada, sowie die starke Präsenz in der Region bestärkten das Vertrauen von CBC/Radio-Canada in Arvato Systems als bevorzugten Anbieter, so der Anbieter.

Das Vidispine-Team von Arvato Systems blickt motiviert und zuversichtlich auf dieses bedeutende Projekt und auf die Zusammenarbeit mit CBC/Radio-Canada. »Wir freuen uns sehr, CBC/Radio-Canada in unserer nordamerikanischen Kundenfamilie begrüßen zu dürfen«, sagt Christian Schneider, Principal Strategic Market and Account Development im Vidispine-Team von Arvato Systems.

»Wir sind sehr stolz darauf, dass wir als langfristiger Partner von CBC/Radio-Canada ausgewählt wurden. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein für beide Unternehmen. Unsere Projektteams arbeiten bereits auf Hochtouren, um die Ziele dieses spannenden Projekts erfolgreich umzusetzen. Die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren bei der Bereitstellung eines Portfolios, das leistungsstarke, anpassungsfähige und hochmoderne Technologien und Lösungen anbietet, die es unseren Kunden ermöglichen, in einer sich rasant weiterentwickelnden Medienlandschaft erfolgreich zu sein.«