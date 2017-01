Eurosport erweitert Bundesliga-Portfolio

Der TV-Sender sichert sich Live-Rechte für Österreich und die Schweiz und wird ab der Saison 2017/18 im deutschsprachigen Raum insgesamt 45 Bundesliga Live-Spiele inklusive Relegation und Supercup auf seinen Pay Plattformen zeigen.

Im Juni 2016 hat Eurosport erstmalig von der DFL Deutsche Fußball Liga den Zuschlag für audiovisuelle Verwertungsrechte (»Rechtepaket A«) an Live-Spielen der Fußball-Bundesliga in Deutschland erhalten. In einem weiteren Schritt hat Eurosport nun mit der DFL eine Zusatzvereinbarung zur audiovisuellen Verwertung dieses Rechtepakets für die Länder Österreich und Schweiz inklusive Liechtenstein, Luxemburg und der Region Südtirol geschlossen.

Eurosport wird somit ab der Saison 2017/18 in der vierjährigen Rechteperiode im deutschsprachigen Raum pro Spielzeit 40 Spiele der Bundesliga – darunter die Bundesligapartien am Freitagabend, die Topspiele am Sonntagmittag und am Montagabend – sowie den Supercup und die vier Relegationsspiele (Bundesliga/2. Bundesliga und 2. Bundesliga/3. Liga) auf seinen Pay-Plattformen live und meist exklusiv übertragen. Darüber hinaus wird Eurosport eine umfassende Highlight-Berichterstattung aller Spiele anbieten. Die Live-Übertragungen werden im Pay-TV bei Eurosport 2 und im Eurosport Player, dem digitalen Live- und On-Demand-Angebot des Senders, verfügbar sein. Den Auftakt bildet das Duell Meister gegen Pokalsieger im Supercup 2017, bevor Eurosport am Freitag, 18. August, beim ersten Bundesliga-Spiel live auf Sendung ist.

Alberto Horta, stv. Geschäftsführer und VP Strategy & Commercial Development Discovery Networks Deutschland, sagt: »Die geschlossene Zusatzvereinbarung für Österreich und Schweiz ist für uns ein entscheidendes Puzzlestück, um unsere Bundesliga-Berichterstattung im gesamten DACH-Raum abzubilden und die Attraktivität unseres Portfolios sowohl für unsere Zuschauer wie auch für unsere Werbe- und Distributionspartner weiter zu steigern.«