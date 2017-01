TVN-Ü2: Aufgerüstet zum UHD-Truck

Der Produktionsdienstleister TVN hat im deutschen Fernsehen bereits mehrere Live-Fußballspiele in 4K umgesetzt. Nach umfangreichen Tests investierte das Unternehmen nun in Sony-Equipment.

TVN aus Hannover baut seine UHD-Kapazitäten aus: Einen seiner bestehenden Ü-Wagen rüstete der Dienstleister vor kurzem mit Sony-Equipment auf UHD/4K auf. 11 UHD-Systemkameras des Typs HDC-4300, 2 Kameras des Typs PMW-F55, sowie der Videomischer XVS-8000 und der Live-Server-System PWS-4500 sind die wesentlichen Komponenten, die nun im TVN-Ü2 Dienst tun. Erfolgreiche Praxiseinsätze absolvierte das neue Equipment bereits bei Fußballübertragungen im deutschen Fernsehen in UHD. Für 2017 plant TVN, seine mobilen 4K-Kapazitäten weiter aufzustocken.

Sony und TVN: Langjährige Partnerschaft

Bereits seit der Gründung im Jahr 1984 vertraut TVN in weiten Teilen auf Broadcast-Equipment von Sony. Im Herbst 2016 stellte das Unternehmen in der mobilen Live-Produktion und rüstete den bestehenden Ü-Wagen TVN-Ü2 vollständig auf UHD auf. Der Umbau wurden hausintern durch eigenes Personal umgesetzt.

Zu dieser Investition gibt es eine Vorgeschichte: Nach erfolgreichen UHD-Testspielen Ende der Fußballsaison 2015/16 wurde TVN von Sportcast und Sky als erster Produktionspartner für UHD-Live-Spiele beauftragt.

»Die Einführung neuer Technologien klappt immer nur im Teamwork. Durch die langjährige Partnerschaft mit Sony konnten wir sowohl während der Testspiele, als auch bei den ersten Live-Produktionen kurzfristig auf den kompetenten Support der Sony-Kollegen zurückgreifen«, erklärt TVN-Geschäftsführer Markus Osthaus. »Sony hat uns darüber hinaus mit sehr kurzen Lieferzeiten bei dem zusätzlich benötigten Equipment unterstützt.«

Zudem wurden viele Wünsche und Anforderungen seitens TVN von Sony aufgegriffen und noch kurz vor Auslieferung in die Software des Bildmischers integriert. »Durch den starken Einsatz der TVN-Kollegen, die enge Kooperation mit den Spezialisten von Sony und einige nächtliche Software-Updates aus Japan konnte die Produktionssicherheit nach Fertigstellung der Installation voll gewährleistet werden«, führt Osthaus weiter aus.

Im Bereich des Kamera-Setups, der Mischerfunktionalität und des Zusammenspiels mit anderen Broadcast-Komponenten wie EVS-Servern und Signal-Distributionswegen, haben TVN und Sony diverse Optimierungsansätze identifiziert, die zeitnah umgesetzt werden. So wird unter anderem ein neuerliches Software-Update für den Bildmischer XVS-8000 laut Osthaus zu einer nochmals deutlich höheren Bedienerfreundlichkeit und mehr Möglichkeiten im Workflow-Design führen.

TVN-Ü2 läuft, weitere UHD-Investitionen geplant

»Die Unterstützung seitens der deutschen Sony-Kollegen bis hin zu den Entwicklern in Japan, ist äußerst professionell und sehr gut, wodurch anfängliche Schwierigkeiten in der Anpassung leicht zu beseitigen waren. Wir gehen davon aus, dass sich das 4K-Thema weiter positiv entwickelt und wir befinden uns in der Planung eines neuen Ü-Wagens. Weitere Investitionen in 4K-Technik von Sony sind dabei sehr wahrscheinlich«, resümiert Osthaus und blickt in die Zukunft.