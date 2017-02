Mehr Fördergeld für die Filmbranche

Kulturstaatsministerin Monika Grütters gab während der Berlinale bekannt, dass der Deutsche Filmförderfonds (DFFF) um jährlich 25 Millionen Euro aufgestockt werde.

Höhere Förderung

Kulturstaatsministerin Monika Grütters erläuterte in ihrer Rede anlässlich des Produzentages der Berlinale: »Ich will einen zusätzlichen Anreiz für internationale Aufträge an deutsche Produktionsdienstleister schaffen und die deutschen Produktionsstandorte wie zum Beispiel die Filmstudios in Potsdam-Babelsberg, München oder auch Köln wettbewerbsfähig halten. Dazu werde ich den DFFF in Abstimmung mit Bundesfinanzminister Schäuble noch im laufenden Jahr um ein weiteres Element erweitern, das sich speziell an nationale und

internationale Großproduktionen wendet. Es soll einen zusätzlichen Anreiz für große internationale Aufträge an deutsche Produktionsdienstleister setzen und dafür sorgen, dass große deutsche Produktionen nicht ins Ausland abwandern. Dafür wird in einem ersten Schritt der DFFF im Jahr 2017 mit einem zusätzlichen Fördervolumen von 25 Millionen Euro und einer eigenen, speziell auf Großproduktionen zugeschnittene Förderlinie ausgestattet. Den DFFF stocke ich damit also in diesem Jahr auf 75 Millionen Euro auf. Die Förderung von Filmproduktionen aus meinem Kulturetat werden dann insgesamt in diesem Jahr rund 100 Millionen Euro betragen, 75 Millionen Euro DFFF I und II und 25 Millionen Euro weitere, insbesondere kulturelle Filmproduktionsförderung.«

VTFF begrüßt Erhöhung des DFFF

Der VTFF-Vorstand dankt Frau Prof. Grütters und den verantwortlichen Ministerien für dieses positive Signal an die Filmindustrie. »Es freut uns natürlich besonders, dass dieser DFFF II die Produktionsdienstleister im Blick haben wird, die in den letzten Jahren unter den schwierigen Wettbewerbsbedingungen gelitten haben,« so die Vorstände Reidinger und Rohnke, »Die Produktionsdienstleister zählen auf wirkungsvolle und dauerhafte Regelungen, die es möglich machen, das Potential des gesamten Standortes weiterzuentwickeln.«

Für die VFX-Branche hofft der Vorstand Christian Sommer, dass die ab 2018 in Aussicht gestellte weitere Erhöhung des DFFF dann tatsächlich diesem Segment zu Gute kommt, das einen immer größeren Anteil an den Filmbudgets einnimmt, aber bislang in kaum ein Förderschema passt.