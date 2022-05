Immer mehr Zugriffe auf die ARD-Mediathek

Rund 609 Millionen Abrufe der ARD-Mediathek gab es im ersten Quartal 2022, das sind 19 Prozent mehr Videoabrufe binnen eines Jahres.

Die Nutzung der ARD-Mediathek nimmt nach Angaben der Sendergruppe kontinuierlich zu. In den ersten drei Monaten des Jahres 2022 haben Nutzerinnen und Nutzer rund 609 Millionen Mal auf das Streaming-Angebot der ARD zugegriffen und damit 12 Prozent mehr als in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres (544 Millionen), so der öffentlich-rechtliche Sender. Zum vergleichbaren Vorjahresquartal stiegen die Abrufe sogar um 19 Prozent (512 Millionen). Für 2021 hatte die ARD-Mediathek über zwei Milliarden Videoabrufe verzeichnet. Dies ergeben laut der ARD die Daten der Arbeitsgemeinschaft Videoforschung (AGF).

Kai Gniffke, Intendant des für die ARD-Mediathek federführenden SWR, sagt dazu: »Die stetige Weiterentwicklung der ARD-Mediathek zahlt sich aus: Mit unseren hochwertigen Inhalten erreichen wir hier immer mehr jüngere Menschen, zusätzlich zu unserem klassischen Fernsehpublikum. So kommen wir unserem Ziel, bestes Programm für alle zu machen, immer näher. Mit dem Streaming-Netzwerk von ARD und ZDF wollen wir langfristig der Streaming-Anbieter Nummer 1 in Deutschland werden.«

Laut der Sendergruppe nutzen die Zuschauer etwa auch zunehmend fiktionale Serien, die ausschließlich in der ARD-Mediathek gestreamt und nicht im ersten TV-Programm der Senderfamilie ausgestrahlt wurden. So gewannen hier etwa »Thin Ice« vom SWR und »Atlantic Crossing« von NDR/SWR: Sie erreichten im laufenden Jahr (bis einschließlich April) 4,7 Millionen und 3,6 Millionen Videoabrufe.

In der besonderen Gunst der Nutzerinnen und Nutzer standen zudem folgende Serien, die auch im Ersten zu sehen waren:

»Schneller als die« von Das Erste/MDR: 7,5 Millionen Videoabrufe und 1,3 Millionen Abrufe pro Folge

»Euer Ehren« von Das Erste/ORF: 7,1 Millionen Videoabrufe und 1,2 Millionen Abrufe pro Folge

„ZERV“ von Das Erste/MDR: 6,3 Millionen Videoabrufe und 1 Million Abrufe pro Folge

Aber auch Dokus werden laut Sender in der ARD-Mediathek gern gestreamt: