Technology Innovation Days 2017 mit großem Teilnehmerzuspruch

Lawo zieht eine positive Bilanz seiner vor kurzem in Berlin veranstalteten »Technology Innovation Days 2017«.

Am 14. und 15. Februar 2017 veranstaltete Lawo gemeinsam mit den Technologie-Partnern Arista, Sony und Rohde & Schwarz die Technology Innovation Days 2017 in Berlin. Veranstaltungsort war das 3IT, das vom Heinrich-Hertz-Institut betriebene »Innovation Center for Immersive Imaging Technologies«.

Die Technology Innovation Days 2017 waren als kostenlose Vortragsveranstaltung konzipiert und an den beiden Veranstaltungstagen gaben die Referenten mit Vorträgen und Workshops ihr Know-how mit technischen Grundlagen und Innovationen sowie praktischen Anwendungsbeispielen mit Case-Studies an die Besucher weiter.

Mehr als 130 Besucher an den beiden Veranstaltungstagen zeigten aus Sicht des Veranstalters, dass die Technology Innovation Days in ihrer Ausrichtung den Nerv der Branche treffen und sich als Informationsveranstaltung etabliert haben. In einem konzentrierten Rahmen nutzten die Besucher demnach die Gelegenheit, sich in Vorträgen und Workshops der beteiligten Technologie-Unternehmen über aktuelle Themen zu informieren. Thematisch drehte sich dabei alles rund um IP-Broadcast-Technologie, HDR sowie Immersive Audio und Video.

Behandelt wurden unter anderem die folgenden Themenfelder:

4K / HDR / IP in der Live-Produktion

Standards und aktuelle Entwicklungen für die IP-Nutzung in der AV-Produktion

Smart IP in Audio- und Video-Produktion / Live IP Switching

Übersicht aktueller HDR Technologien

Die Abendveranstaltung am Ende des ersten Tages nutzten viele Gäste, um in entspannter Atmosphäre neue Kontakte für einen Erfahrungsaustausch zu knüpfen und Ideen auszutauschen.

Wegen des Erfolgs und des positiven Feedbacks soll das Veranstaltungsformat auch in Zukunft weitergeführt werden und so steht der Termin für die nächste Veranstaltung bereits fest: Die Technology Innovation Days 2018 sollen wieder im 3IT in Berlin stattfinden und zwar vom 21. bis 22. Februar 2018.