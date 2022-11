Broadcast Innovation Day im März

Hausmesse und Firmenjubiläum: Im kommenden März führt Broadcast Solutions seinen Broadcast Innovation Day durch.

Der Broadcast Innovation Day 2023 am 2. März 2023 markiert einen besonderen Tag in der Firmengeschichte der Broadcast Solutions GmbH.

An diesem Tag wird am Firmensitz in Bingen am Rhein nicht nur die beliebte Hausmesse des Unternehmens stattfinden, sondern es wird auch gefeiert: Die offizielle Feier zum 20. Bestehen des Unternehmens ist hierfür angesetzt und soll mit Gästen, Kunden und Partnern begangen werden. Zur Anmeldung für Besucher und Aussteller gibt es eine speziell eingerichtete Website. Die eintägige Veranstaltung ist für die Besucher kostenlos.

Beim Broadcast Innovation Day 2023 zeigt das Unternehmen seine neuesten, im Kundenauftrag gebauten Ü-Wagen und zeigt viele seiner Projekte in den Produktionshallen des Unternehmens. Broadcast Solutions ist einer der größten Systemintegratoren Europas.

Es werden aktuelle News rund um Studios, Remote-Produktion, IP und Data-Management präsentiert — zum Ansehen und Anfassen. Die Besucher können innovative, neue Produkte und Lösungen aus dem Portfolio des Unternehmens kennenlernen, ausgewählte Partner zeigen ihre Produkte im Rahmen einer begleitenden Ausstellung.

Das Unternehmen hat die Broadcast Innovation Days als Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, um Besucher über die neuesten Innovationen und Trends der Broadcast-Branche zu informieren. Bereits 17 Ausgaben der Innovation Days fanden auf der ganzen Welt statt, mehr als 2.500 Besucher nahmen daran teil, so Broadcast Solutions.