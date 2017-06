BFE modernisiert staatlichen Rundfunk in Usbekistan

Unter anderem mit Kameras von Panasonic, modernisiert BFE die Studios und Ü-Wagen des staatlichen TV-Anbieters MTRK in Usbekistan.

Der staatliche Rundfunk »O’zbekiston Milliy Teleradiokompaniyasi«, kurz MTRK, betreibt in Usbekistan 14 landesweit und 12 regional empfangbare TV-Programme. Der Hauptsitz des Senders befindet sich in der Hauptstadt Taschkent.

MTRK hat den deutschen Systemintegrator BFE mit Sitz in Mainz damit beauftragt, seine medientechnische Infrastruktur in der Broadcast-Zentrale sowie allen 12 regionalen TV-Studios grundlegend zu erneuern.

Im Zuge des Projektes wird die in Betrieb befindliche SD-Technologie — die in früheren Jahren teilweise ebenfalls schon von BFE installiert wurde — durch eine moderne HD/IP-Produktionsumgebung ersetzt. Neue Workflows sollen dem zunehmenden Bedarf an Inhalten und deren Auslieferung an die usbekische Bevölkerung (rund 32 Millionen Einwohner) Rechnung tragen. Das Projekt wird ohne Unterbrechung des laufenden Fernsehbetriebs durchgeführt.

Unter anderem setzen BFE und MTRK auf Technik von Panasonic: Die Zentrale, die Regionalstudios sowie Ü-Wagen werden mit insgesamt 42 4K-Kameras des Typs AK-UC3000 und 15 HD-Handhelds des Typs AJ-PX270 ausgestattet. Weitere acht Schulter-Camcorder des aktuellen Top-Modells AJ-PX5000 sollen in zwei neuen Nachrichten-Studios zum Einsatz kommen.

Der Systemintegrator BFE liefert zudem noch 34 einfachere Schulter-Camcorder des Typs AG-PX380GF und 25 P2HD-Kameras des Typs AG-PX800GF für ENG-Zwecke.

Teil des Projekts ist auch der Aufbau von drei neuen HD-Studios und zwei Nachrichten-Studios mit angrenzendem Newsroom, der 60 Arbeitsplätze bietet.

Die drei HD-Studios mit jeweils fünf Kameras entstehen im Broadcasting-Center, auch die beiden neuen Nachrichtenstudios mit Kamerarobotik-Systemen und der Newsroom sind dort angesiedelt. Komponenten von Ross werden eingesetzt, um ein virtuelles Set zu realisieren. Zusätzlich wird das bestehende Media-Center um vier Kamerazüge ergänzt. Zusätzlich erhalten auch die mobilen Produktionseinheiten neue technik: zwei bestehende Ü-Wagen werden um je zwei Kamerazüge erweitert.

100 redaktionelle Arbeitsplätze werden mit dem Hauptarchiv auf Basis einer Speicherlösung von Harmonics verbunden. Das Hauptarchiv wird durch ein LTO-Robotic-Tape-System und ein MAM-System modernisiert. Dadurch werden die Regionalstudios enger an die Zentrale angebunden und haben Zugriff auf dort vorliegendes aktuelles und Archivmaterial. Die Verbindung wird über Glasfaserstrecken geleitet, um hohe Bandbreiten und maximale Verfügbarkeit zu gewährleisten. Die Regionalstudios werden ebenfalls mit Automationssystemen und Speicherlösungen ausgerüstet.

In Taschkent wird BFE auch ein Upgrade des Hauptschaltraums mit IP-TV-Technik von Teracue, einem SI-Media-Sendeautomationssystem für 12 Kanäle, sowie einer Riedel-Kommandoanlage ausführen.