Der norwegische Rundfunk entscheidet sich für VideoIPath

Der norwegische öffentlich-rechtliche Rundfunk NRK hat im Rahmen seiner Modernisierungsinitiative die Medienorchestrierungsplattform VideoIPath von Nevion, einem Unternehmen der Sony-Gruppe, für die Steuerung seines sich entwickelnden Sendebetriebs ausgewählt.

Das Broadcast Control System (BCS) wurde nach einem umfassenden Evaluierungsverfahren aufgrund seines modernen Plattformdesigns und hoher Dienstleistungs-qualität ausgewählt.

Der NRK-Sendebetrieb konzentriert sich auf vier Hauptproduktionszentren, darunter der Hauptsitz in Oslo sowie Bezirksbüros im ganzen Land. Das Modernisierungsprojekt zielt darauf ab, die Content-Erstellung zu optimieren und eine flexible, skalierbare Infrastruktur zu schaffen. VideoIPath ist eine Schlüsselkomponente des vernetzten Live-Angebots von Sony und wird weltweit in verschiedenen Anwendungen eingesetzt. Es ermöglicht die Integration in bestehende Umgebungen und bietet Schnittstellen zu allen Geräten und Ausrüstungen. Pål Nedregotten, CTO/CPO bei NRK, betont die Vision einer effizienteren und nachhaltigeren Produktion. Thomas Heinzer, CEO von Nevion, hebt die zukunftsorientierten Fähigkeiten von VideoIPath hervor. Olivier Bovis, Head of Media Solutions bei Sony Europe, unterstreicht das langjährige Engagement für technologische Innovation bei NRK und freut sich auf die Stärkung der Fernsehproduktion in Norwegen.