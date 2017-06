Adobe übernimmt 360°-Technologie von Mettle

Adobe erwirbt die SkyBox-Technologie von Mettle, dem Entwickler der Software für 360°- und Virtual Reality (VR)-Software.

Mit dieser Akquisition will Adobe künftig End-to-End-Workflows für die einfache und effiziente Produktion und Bearbeitung von 360° Videos und VR-Content bieten.

Das SkyBox-Toolset wurde exklusiv für die Post-Production in Adobe Premiere Pro CC und Adobe After Effects CC entwickelt und komplettiert die aktuelle Produktionstechnologie der Adobe Creative Cloud für 360° und VR. Adobe wird das SkyBox-Plugin standardmäßig in zukünftige Versionen von Adobe Premiere Pro und Adobe After Effects integrieren.

Um die Marktführerschaft von Adobe in den Bereichen 360° und VR zusätzlich zu untermauern, wechselt Chris Bobotis, Mitgründer von Mettle, zu Adobe. Als neuer Director Professional Video bei Adobe bringt er mehr als 25 Jahre Produktionserfahrung in die Entwicklung und den Ausbau kreativer Zukunftstechnologien ein. »Wir sind der Meinung, dass die Erstellung von VR-Content für die Entwickler so einfach wie möglich gemacht werden sollte. Durch den Kauf der SkyBox-Technologie von Mettle können wir der Film- und Video-Community eine nahtlos integrierte Lösung für ihre VR-Bearbeitung und -Effekte bieten«, erklärt Steven Warner, Vice President Digital Video und Audio bei Adobe. »Die Bearbeitung von VR- und 360°-Projekten erfordert eine spezielle Technologie und ist damit ein kritischer Investitionsbereich für Adobe. Wir freuen uns sehr, dass Chris Bobotis zu uns gestoßen ist, um diese Entwicklung voranzutreiben.«

»Unsere Zusammenarbeit mit Adobe begann 2010 mit FreeForm für After Effects und hat sich seitdem immer weiterentwickelt. Dies ist nun der nächste große Schritt in unserer Partnerschaft«, so Chris Bobotis, der neue Director Professional Video bei Adobe. »Ich war schon immer davon überzeugt, dass Software für Künstler von Künstlern gemacht werden muss. Umso mehr freue ich mich darauf, neue Technologien und Integrationen ins Feld zu führen, die genau die richtigen digitalen Tools für Kreative bereithalten, um ihre Visionen erfolgreich zum Leben zu erwecken.«

SkyBox wurde im April 2015 als erstes Plugin zur Verbesserung der von Mettle eigens entwickelten 3DNAE­Technologie eingeführt. Aufgrund des Erfolgs wurden schnell weitere Plugins für die Bereiche 360° und VR in Adobe Premiere Pro und Adobe After Effects entwickelt. Inzwischen wurden die Plugins von Mettle weltweit von vielen Unternehmen übernommen, etwa von der New York Times, CNN, Google, YouTube, Apple und Facebook sowie von zahlreichen unabhängigen Filmemachern und YouTubern.