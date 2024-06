Die international agierende PFX Gruppe übernimmt die VFX-Abteilung von Cine Chromatix in Deutschland.

Zum 1. Juni 2024 hat die PFX Gruppe, ein Visual Effects- und Postproduktionsunternehmen mit Hauptsitz in Prag, das VFX-Department der in Berlin ansässigen Cine Chromatix, eines Full-Service-Dienstleisters für Bild- und Tonpostproduktion, übernommen.

Das VFX-Department von Cine Chromatix mit über 20 ständigen Mitarbeitenden hat die visuellen Effekte für zahlreiche internationale Film- und Serienprojekte geschaffen: Der für die VFX-Arbeiten verantwortliche Supervisor Markus Frank erhielt für Edward Bergers »Im Westen nichts Neues« vergangenes Jahr eine Oscar- und eine Bafta-Nominierung und wurde mit dem Europäischen Filmpreis und dem Deutschen Filmpreis 2023 ausgezeichnet. Für »Die Schule der magischen Tiere« von Gregor Schnitzler erhielt das Unternehmen ebenfalls eine Lola für die besten visuellen Effekte. Der Nachfolgefilm »Die Schule der magischen Tiere 2« von Sven Unterwaldt wurde in der gleichen Kategorie für den Deutschen Filmpreis nominiert. Das VFX-Department ist zudem für zahlreiche weitere international ausgezeichnete Projekte verantwortlich. Zu den Kunden/Projekten zählen außerdem Disney+ mit »Sam – Ein Sachse«, Paramount+ mit »Eine Billion Dollar« sowie zahlreiche Produktionen für Sender wie ZDF, ARD oder RTL, sowie Plattformen wie Netflix, Amazon und YouTube. Auch für Kinoproduktionen wie »Lassie – ein neues Abenteuer« und »Münter und Kandinsky« lieferte Cine Chromatix die visuellen Effekte.

PFX übernimmt somit den Bereich der visuellen Effekte von Cine Chromatix in Deutschland. Der Hauptsitz des VFX-Studios verbleibt am Standort Goethestr. in Berlin-Charlottenburg. Markus Frank bleibt als Head of VFX leitender VFX-Supervisor und übernimmt als Teil der neuen Geschäftsführung größere Management-Verantwortung. Thomas Knop wird auch nach der Übernahme als Executive Producer tätig sein sowie zusätzlich im Management der PFX Gruppe den Integrationsprozess aller vier Studios (Prag, Bratislawa, Warschau, Berlin) leiten.

Die Akquise des VFX-Departments soll dabei nur ein erster Schritt zu einer weitreichenden Postproduktions-Partnerschaft zwischen PFX und Cine Chromatix mit den Gründern und Geschäftsführern Ufuk Genc und Janosch Benz sein.

»Mit der Übernahme ergänzen wir erfolgreich die Investitionsgeschichte der PFX, die damit zu einer der ersten Adressen für visuelle Effekte in Europa wird. Wir freuen uns, das VFX-Team von Cine Chromatix gemeinsam mit Markus Frank und Thomas Knop an Bord begrüßen zu dürfen. Ihre professionelle Expertise und Kompetenz wird unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit steigern und neue, nachhaltige Kundenbeziehungen aufbauen«, so Jiří Mika, CEO der PFX Group.

»Wir freuen uns über die einmaligen Chancen, die die neue Konstellation für das in den vergangenen Jahren expandierte VFX-Department der Cine Chromatix, mit sich bringt. Durch den Zusammenschluss mit PFX erhalten wir einen großen Know-how-Schub sowie den notwendigen Zugang zu Investitionen in unsere Infrastruktur, Soft- und Hardware, aber auch in die Talente«, ergänzt Markus Frank, Head of VFX.

Janosch Benz, Geschäftsführer der Cine Chromatix, sagt: »Im Bereich der VFX sind langfristig nur starke internationale Verbünde, die ausreichend Personal vorhalten, ständig in Technologie investieren und weltweit am Markt Präsenz zeigen, überlebensfähig. Wir konzentrieren uns als Unternehmen nun auf die Postproduktion, werden aber im Bereich VFX eigentlich unverändert mit unseren geschätzten und bekannten Kolleg_innen zusammenarbeiten. Für unsere Kunden ändert sich also in Sachen Qualität, Professionalität, Kompetenz und Ansprechpartner nichts.«

Die 2012 in Prag gegründete PFX, zu der im vergangenen Jahr die Private Equity-Gruppe Genesis Capital stieß, umfasst neben dem Studio in Prag weitere Studios in Bratislava und Warschau. PFX ist in den Jahren ihres Bestehens organisch gewachsen und gehört heute zu den wichtigsten und angesehensten Postproduktionsstudios der Region Mittel- und Osteuropa (CEE). Das Kundenportfolio erstreckt sich über die ganze Welt und umfasst renommierte Namen wie HBO, Disney, Netflix, AppleTV sowie weitere große Hollywood-Player. Mit dem Erwerb der VFX-Sparte von Cine Chromatix verstärkt das Unternehmen seine Präsenz in Mitteleuropa mit dann insgesamt über 250 hochqualifizierten Fachkräften.

Die Visual Effects-Profis von PFX haben ihr Fachwissen bpsw. in Projekte wie Ridley Scotts »Napoleon«, die tschechischen Hits »Medieval« und »Zatopek« sowie die international gefeierte TV-Serie »Stranger Things« eingebracht. PFX wurde vor kurzem in Los Angeles mit dem renommierten VES Award für seine Arbeit an der 2. Staffel von »Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty« ausgezeichnet. Die Postproduktionsstudios arbeiten an lokalen und internationalen Blockbustern wie auch Independent-Filmen.

Die Animationsabteilung von PFX produziert derzeit drei Animationsfilme mit bestätigtem internationalen Vertrieb, darunter den hybriden animierten Spielfilm «Diplodocus”, der beim Annecy International Animation Festival im Juni als eines der lang erwarteten internationalen Projekte seine Premiere feiern wird. Das Werbeteam betreut Kunden aus aller Welt, zum Portfolio gehören Marken wie Jeep, Chrysler, T-Mobile oder Intel.

Cine Chromatix betreibt neben dem Hauptsitz in Berlin weitere Studios und Büros in Leipzig, Köln, Stuttgart und im italienischen Meran.