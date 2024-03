Adobe enthüllt neue KI-Technologie

Adobes neue generative KI-Technologie eignet sich für Dubbing und Lippen-Synchronisation.

In einer Veranstaltung präsentierte Adobe einen ersten Blick auf eine revolutionäre neue Technologie im Bereich der künstlichen Intelligenz: Dubbing and Lip Sync. Diese Funktion, die sich derzeit noch in der Forschungs- und Entwicklungsphase befindet, zielt darauf ab, die Übersetzung von Videodialogen in verschiedene Sprachen zu vereinfachen und zu automatisieren.







Die Dubbing and Lip Sync-Technologie von Adobe verspricht, eine Brücke zu schlagen zwischen Sprachbarrieren und Content Creatoren weltweit. Durch das Hochladen von Videomaterial kann das generative KI-Modell gesprochene Dialoge nicht nur in eine Vielzahl von Sprachen übersetzen, sondern auch Tonfall, Kadenz sowie Lippenbewegungen der Originalstimme anpassen. Diese Fortschritte ermöglichen eine nahtlose Integration von übersetzten Dialogen in Videos, ohne dass die Authentizität oder der Ausdruck des Originals verloren geht.

Adobe betont, dass die endgültige Implementierung der Funktion im Einklang mit seinen Grundsätzen für einen verantwortungsvollen Einsatz künstlicher Intelligenz stehen wird. Damit will Adobe sein Engagement für ethische Standards in der Entwicklung und Anwendung von KI-Lösungen unterstreichen.

Obwohl ein genaues Veröffentlichungsdatum für Dubbing and Lip Sync noch nicht bekannt gegeben wurde, verspricht Adobe, bald weitere Details zu dieser spannenden Innovation zu veröffentlichen.

Diese Technologie könnte die Art und Weise, wie wir Inhalte konsumieren und teilen, grundlegend verändern, denn sie erlaubt es Filmemacher_innen, ihre Werke schnell und einfach für ein globales Publikum zugänglich zu machen – und das in der jeweiligen Muttersprache des Zuschauers.