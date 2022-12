Riedel erwirbt LPM-Tracking-Technologie von Inmotio

Riedel hat vom niederländischen Sportanalyse-Experten Inmotio die Tracking-Technologie LPM erworben.

Local Position Measurement (LPM) ist ein proprietäres Tracking-System, das der niederländische Sportanalyse-Experte Inmotio entwickelt hat. LPM ist laut Inmotio »the world’s most accurate sports tracking solution«. Das System nutzt Radartechnologie und kann die Position von Athleten und Objekten mit einer Genauigkeit von +/- 3 cm in Echtzeit messen — in Hochfrequenz mit 1.000 Hz. Nun hat Riedel Communications diese Technologie von Inmotio erworben.

Seit seiner Gründung im Jahr 2006 in Amsterdam hat sich Inmotio zu einem führenden Anbieter von datengesteuerten Lösungen für die Sportleistungsanalyse entwickelt und nutzt dabei verschiedene Methoden, darunter auch tragbare, hybride und vollständig optische Tracking-Lösungen. Damit liefert Inmotio Sportmannschaften und -verbänden auf der ganzen Welt Analysedaten und ermöglicht Erkenntnisse im Training, im Wettkampf und im Spielbetrieb.

»Inmotio ist einer der wahren Pioniere des Sport-Trackings. Im Laufe der Jahre hat sich deren proprietäre LPM-Plattform zum Goldstandard in der Sportleistungsmessung entwickelt und übertrifft Ultra-Breitband-Tracker in Bezug auf Leistungsfähigkeit, Nutzerkapazität und Genauigkeit bei Weitem«, so Lutz Rathmann, CEO Managed Technology, Riedel Communications. »Jetzt, wo die schon bewährten Technologien auf Riedels Innovationskraft und globale Vertriebs- und Marketing-Power treffen, wird die LPM-Lösung mit Sicherheit ein größeres Publikum erreichen und in einigen der weltweit bekanntesten Projekten Anwendung finden.«

Die LPM-Plattform basiert auf einem Echtzeit-Netzwerk, das mit verschiedenen Basisstationen rund um den Messort verbunden ist. Die Athleten tragen eine spezielle Weste mit einem kleinen, leichten Transponder, der im 2D- und 3D-Raum geortet werden kann. Die heutigen Nutzer schätzen die unübertroffene Präzision, die Reichweite von bis zu 1.000 m und die Kapazität von 1.000 Nutzern, so der Hersteller.

»Wir bei Riedel haben uns verpflichtet, die digitale Transformation im Sport voranzutreiben. Nach Akquisitionen, Beteiligungen und Investitionen wie Igtimi, Iotis oder unserem F&E-Hub in Porto ist die LPM-Technologie ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserem Bestreben, Sport durch High-End-Sensortechnologie und datengesteuerte Analysen für den Konsumenten greifbarer und für Sportler sicherer zu machen«, erläutert Thomas Riedel, CEO und Gründer der Riedel Gruppe. »Diese Spitzentechnologie eröffnet ein breites Spektrum an Anwendungen, die das Portfolio der gesamten Riedel Gruppe erweitern – auch weit über die Welt des Sports hinaus.«

Denkbar sind hier etwa auch Applikationen im Bereich Augmented oder Virtual Reality mit sehr viel höherer Präzision als bei bisher hierfür verwendeten Lösungen.

Zur Erinnerung: Dass Riedel oft auch »Out-of-the-Box« denkt, hatte das Unternehmen etwa im Jahr 2020 zur Hochzeit der Corona-Pandemie gezeigt und mit DisTag ein Abstandswarnsystem entwickelt (Meldung). DisTag ist ein kleiner Tracker, der die Träger des Systems warnt, wenn der vorgeschriebene Mindestabstand unterschritten wird.