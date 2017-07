ARD/ZDF-Förderpreis 2017

Anna-Maria Daschner mit der Masterarbeit »Hochbandbreitige IP-Signale in virtualisierten Umgebungen« im Studienfach Medientechnologie an der Technischen Universität Ilmenau. In der Arbeit untersucht Daschner, wie im Fernsehstudiobereich die Umstellung auf IT-Technik mit speziellen Standards einhergehen muss.