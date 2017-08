Filmlight eröffnet Büro in München

Mit dem neuen Büro in München will Filmlight den Weg ebnen, um die europäische Kundenbasis vom neuen Standort aus besser und direkter bedienen zu können.

Der Color-Grading-Spezialist Filmlight hat ein neues Office in München eröffnet. Von hier aus soll Hands-On-Service in Zentraleuropa und darüber hinaus geboten werden.

Daniele Siragusano leitet das Büro. In den vergangenen vier Jahren hat er mit vielen Filmlight-Kunden daran gearbeitet, komplexe Workflows zu implementieren, aber auch Lösungen und Technologien von Filmlight zu vermarkten. Er wird von einem Team spezialisierter Workflow-Ingenieure unterstützt. In Kürze soll auch noch ein bekannter Colorist Teil des Teams werden, kündigt Filmlight an.

»Das ist eine tolle Entwicklung, denn so können wir direkter mit unseren Usern interagieren«, sagt Daniele Siragusano und ergänzt: »Mit den hoch qualifizierten Kollegen können wir unsere Erfahrungen besser an unsere wachsende Kundenbasis in der Region weitergeben. Außerdem bietet unser Office eine Grading Suite, sodass wir professionelle Trainings nun nicht nur in London, sondern auch hier in München anbieten können.«

Auch Mark Burton, Head EMEA Sales für Filmlight, wird künftig häufig von München aus arbeiten. »München ist nicht nur ein starker Postproduktionsstandort, sondern auch eine gute Basis für Reisen innerhalb von Deutschland und ins angrenzende Ausland. Europa ist ein großer Markt für uns, und der Schlüssel zum Erfolg war für uns immer eine enge Zusammenarbeit mit unseren Usern. Mit dieser europäischen Basis wird es unabhängig von den Folgen des Brexit keine negativen Auswirkungen für unsere Kunden geben.«

Burton ergänzt, dass sich das Business in den vergangenen Jahren stark verändert habe und viele Gespräche und Diskussionen mit den Kunden deutlich detaillierter geworden seien. Es sei umfangreiches Know-how bei Workflows, Color Technology und Systemintegration erforderlich, um die Kunden und Interessenten kompetent beraten zu können. Deshalb bemühe sich Filmlight, seine besten Leute dort zu platzieren, wo der Kunde am meisten von ihnen profitiere — gleichgültig, ob es nun um Themen wie Workflows, HDR, VR oder andere aktuelle Strömungen gehe.

Das neue Büro in München hat im August 2017 den Betrieb aufgenommen und bietet auch noch Raum für weiteres Wachstum. Zudem sei auch geplant, dass die Mitarbeiter innerhalb des Unternehmens rotieren können. Davon, so Filmlight, profitierten nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Kunden, die auf diese Weise andere Herangehensweisen kennenlernen können.

